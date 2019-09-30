出國注意！米塔料周三登陸南韓「貫穿南部」　濟州島雨量上看600毫米

▲ 南韓氣象廳預測米塔颱風路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）

記者陳宛貞／編譯

2019年第18號颱風米塔逐漸逼近台灣，下午風力雨勢將更加顯著。南韓氣象廳指出，米塔預計3日自全羅南道西海岸登陸，成為今年第7個登陸南韓的颱風，貫穿該國南部地區，帶來的狂風豪雨可能導致比塔巴颱風更嚴重的災情，有必要採取預防措施，本周欲前往南韓旅遊的民眾應格外小心。

《韓聯社》根據氣象廳說法報導，米塔今日上午9時（台灣時間8時）位於台北南南西方約410公里外海面上，以每小時16公里的速度持續往西北西方向移動。米塔中心氣壓975百帕，近中心最大風速為每秒32公尺，秒速15公尺以上暴風半徑為320公里。

南韓氣象廳預測，米塔經過台灣及中國本土後將轉向南韓。預測路徑圖指出，米塔1日上午9時（南韓時間）會在台北北方約80公里處海上，2日上午9時在中國上海東南方90公里處海上，3日凌晨登陸南韓全南木浦附近時可能已經減弱為小型的中度颱風，貫穿南部地區後自東海離開陸地，接著在4日上午到達獨島（日本稱竹島）東南方海上。

隨著米塔路徑西修，南韓受到影響的範圍跟著北移，中部地區也納入其中，但屆時可能已經減弱為小型的中度颱風。米塔預計1日起對南韓帶來影響，南部地區將出現降雨，濟州島山地雨量恐上看600毫米；中部地區則是2日晚間開始降雨。此外，濟州島、南海岸及西海岸將出現最高秒速50公尺的強風。

►比塔巴更強！米塔颱風路徑上勾掃九州 先島群島雨量恐破300毫米

►就算爬到樹上！妳還是很美