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鬧脾氣離家出走！辣妻次日回家哭訴：被性侵了…「結局逆轉」一秒掉地獄

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▲夫妻,吵架,冷戰（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲夫妻吵架在所難免。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省常州市一位辣妻日前和老公吵架，一氣之下離家出走，次日卻跟老公哭訴「自己被性侵了」！老公知道老婆受到了這樣的委屈，氣炸又心疼，急忙報了警。當警方深入調查後，卻發現事實和人妻說的有所出入，笑稱這件事根本就是個「荒唐鬧劇 」。

據《荔枝新聞》報導，經開區分局橫林派出所8月18日接到報警電話，一名男子稱「老婆被性侵了」！李姓人妻隨後跟警察控訴，當天她和老公吵了架，一時生氣就離家出走，在一家旅館開了房間，隨後將一個在社交平台上認識的男網友喊過來一起玩，「當晚凌晨，男網友便強行和我發生了性關係。」聽了李女的描述後，警方8月20日立案偵查，將嫌疑人趙姓男子抓獲。

然而警方在詢問趙男的過程中，發現案件存在諸多疑點，「他和李女所供述的內容差異過大，言詞間很多細節都對不上。」最關鍵的是，趙男還拿出了兩人的聊天記錄，冤枉大呼，「雙方是自願發生關係的。」

警察隨後調取了當日旅館的攝影機畫面發現，二人從房間出門後，「李女沒有掙扎和反抗，也沒有遭到性侵的跡象。」在鐵證面前，她終於坦白，自己根本沒有被性侵，是謊報了警情。

經開區公安分局橫林派出所的民警表示，「李女和別人發生性關係的事情被老公知道了，又因和其他男子自願開房的事她難以啟齒，所以便出此下策，謊稱遭到了對方的侵犯，並報案。」目前，她因涉嫌誣告罪已被警方刑事拘留。

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