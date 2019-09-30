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台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽　永福星星兒大放異彩　

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▲永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽大放異彩。（圖／記者林悅翻攝）　

▲永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽大放異彩。（圖／記者林悅翻攝）　

記者林悅／台南報導

台南市扶輪盃身障游泳比賽在大成國中游泳池舉行，共有18隊近百人參與今年扶輪盃身障泳賽年度盛會，台南市永福國小自閉症巡迴班輔導的星星兒們，在比賽中大放異彩，全部孩子都拿到了該組前五名！

永福國小自閉巡迴輔導的星星兒，今年有分屬永福國小、文元國小、忠義國小、復興國小、開元國小、進學國小、博愛國小、協進國小、延平國中、中山國中、台南高工、台南大學等12校共20位星星兒參與本年泳賽，年紀最大的有20幾歲的肯納青年，年紀最小的是國小三年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳，為的就是克服天生「觸覺敏感」和「感覺統合失調」和「專注力」等各方面的問題。

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多年來永福自閉巡迴班的長期潛能開發課程，獲得很大的進展，由此次星星兒獲得多面獎牌可得知。星星兒們「泳」於挑戰的精神，令家長和特教老師們特別感到辛慰，因為多年的努力終讓星星兒在運動場上，獲得自信和成就感！

永福特教老師們說，不管是100小時或1000小時，都希望能給孩子機會，他還發現愈小接觸水的孩子學習愈好，鼓勵家長提早讓孩子學游泳。家長們則表示，有比賽就有動力練習，有些時候還比自己參加大學聯考還緊張呢！！因為每年都在此時見到老戰友，「雖然是慢游，但一年要比一年進步，和同夥之間也是互不相讓的！」一位星星兒的家長說。

在本次賽會最令人感動的是，永福國小自閉症巡迴班的泳訓課是外加課程，無特定政府經費可以奧援，一直以來都是靠社會大眾的涓滴愛心和各級學校與各大泳池公司的協助才得以開課，其中最大愛心人士則是「台南市身心障礙學生教育協會」的「圓夢計劃」與國內知名生技研究大廠創辦人賴明三博士的協助才得以支應三年多的學習費用！今天在場邊，永福星星幫的小朋友們也特別感謝扶輪社與愛心人士的協助！！

賽會中也值得一提的是，在得獎後不擅社交的星星兒也和同夥利用休息空檔分享學習經驗，以運動會友！在大家的鼓勵之下，不擅言語的永福星星兒們，希望有機會可以帶著同夥高手再次挑戰更高難度的海上長泳渡！目前任職於台南大學的小勳也特別說，「游泳課是從冬天開始的，不是大家熟知的夏天！」。幾年前輔導他的永福賴育誠老師大為感動，因為他在學習游泳前期還是讓家長老師想盡各種辦法，花了數十小時，才有辦法讓這個孩子「安靜站在水中」！！

「能讓孩子站在水裡已是很大的突破！對某些星星兒來說像打仗般困難！」協助訓練的安慶國小老師彭麗蓉表示，對自閉症孩子來說，皮膚的接觸、環境的吵雜及人群，都是極大挑戰，尤其許多孩子不願接觸水而無法洗澡，特別是洗頭，有些孩子被雨淋到還會因為皮膚的接觸的不適感，產生很大情緒困擾。

永福楊淑晏校長則表示，校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設游泳課或其它的潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動健身！

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