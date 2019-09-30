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匈牙利野豬屍體「5起非洲豬瘟病例」近布達佩斯　歐盟10國都淪陷

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▲▼非洲豬瘟疫情在各國持續擴散，越南豬隻屍體裝在袋子中。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲豬瘟疫情在各國蔓延。圖為越南豬隻屍體裝在袋子中。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

非洲豬瘟疫情在各國持續擴大，匈牙利國家食品安全局（Nebih）29日表示，當局在靠近首都布達佩斯（Budapest）的野豬屍體中，發現5起非洲豬瘟病例。還不清楚感染原因，當局正進行調查，目前約有10個歐盟國家受到此種對豬具有高傳染力疾病的影響。

《路透社》報導，發現5起非洲豬瘟病例的地點，位於距離布達佩斯約10公里布達凱希（Budakeszi）一處關閉的狩獵場，當局仍在詳細調查感染原因。自去年4月以來，匈牙利已在野豬中發現近900起非洲豬瘟病例。

匈牙利國家食品安全局說明，已從靠近布達佩斯受影響的地區收到數十份樣本，該國獸醫也下令，宰殺地區範圍內所有的野豬。據了解，有幾名外國人過去幾周內曾探訪該區，不過，感染源也可能來自匈牙利國內。

目前約有10個歐盟國家受到非洲豬瘟影響，尤其保加利亞以及鄰近的羅馬尼亞疫情特別嚴重。截至今年7月，斯洛伐克則有4處農場發現非洲豬瘟病例。

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