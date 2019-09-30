九寨溝9/30至10/6門票全賣光！每天限量5000人　只接待團客

▲九寨溝2年後回歸，美麗依舊。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

因地震先後關閉了近兩年的九寨溝景區27日再度開放，「補妝」歸來美景依舊，吸引了遊客蜂擁而至。九寨溝管理局30日早上8點發佈，截止目前，9月30日至10月6日門票已售罄！目前景區實行單日5000人最大限量控制，超過最大限量將不再接待遊客，而且只接待團隊遊客，暫不接待散客。

據《澎湃新聞》報導，歷經震後2年的恢復，九寨溝部分景觀再次恢復對外開放，包括既有的諾日朗瀑布，也有新景點雙龍海瀑布。九寨溝暫不接待散客，而且沒有現場售票，只能在阿壩旅遊網上，輸入二代身份證或護照等身份資訊預購門票。

據九寨溝風景名勝區管理局消息，景區實行全網實名制「一人一證、每日限購一張」預購，暫不接待散客，而且沒有現場售票，只能在網上實名制購票。局部開園門票、車票價格暫定為旺季（4月1日至11月15日）門票169元（人民幣，下同，約新台幣735元）/人、車票90元/人；淡季（11月16日至次年3月31日）門票80元（約新台幣350元 ）/人、車票80元/人。

九寨溝2017年8月8日發生7.0地震，景區多處受損，為保證遊客安全停止接待遊客，並於2017年11月正式啟動震後恢復重建工作，2018年3月8日對外開放了部分景觀，但僅持續近4個月，同年6月28日九寨溝管理局宣佈因地質災害風險再次閉園。

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▼九寨溝9/30至10/6門票全賣光。（圖／翻攝自新華社）