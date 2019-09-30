華聞快遞／「共享飛機」模式亮相四川航展　1萬元人民幣可買私人飛機

▲「共享飛機」模式亮相四川航。（圖／翻攝自中新網）

《四川》：「共享飛機」模式亮相四川航展 一萬元人民幣可購買私人飛機

2019四川國際航空航太展覽會29日在四川德陽廣漢機場舉辦，此次展會上泛美通航集團推出大陸首個「共享飛機」模式引熱議。（中新網）

《山東》：山東向海發展構建「藍色矽谷」

山東具有先天「藍色」優勢，向海經濟是發展的重要內容之一。山東省2018年5月10日印發了《山東海洋強省建設行動方案》，提出了海洋科技創新、海洋生態環境保護、海洋開放合作等「十大行動」，推動海洋經濟、科技、生態、文化、治理全面發展，標誌著山東省海洋發展從戰略規劃階段正式轉入全面實施推進階段。（中新網）

《山西》：山西以品牌強農 農博會招商引資簽約超300億人民幣

第六屆中國（山西）特色農產品交易博覽會29日在山西太谷開幕。此次農博會吸引大陸各地多家農業企業赴會，截至目前已達成合作項目119個，總投資額463.5億元人民幣，簽約額385.9億元人民幣。（中新網）

《內蒙古》：內蒙古阿拉善為沙產業簽下162億元人民幣大單

內蒙古自治區阿拉善盟29日舉辦了第二屆沙產業創新博覽會暨沙產業創新高峰論壇。沙產業項目招商引資推介對接會當日下午舉辦，當地政府與企業簽出162億元人民幣的沙產業大單。（中新網）

▲山東向海發展構建「藍色矽谷」。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：中國企業對「一帶一路」沿線國家投資累計超1000億美元

近年來，中國與「一帶一路」沿線國家雙向投資不斷深化。商務部副部長錢克明29日說，如今中國企業對沿線國家的投資累計已超過1000億美元，沿線國家對中國的投資也達到480億美元。（新華社）

《福建》：福建省首個國家級市場採購貿易試點出口額破百億人民幣

29日上午10時許，隨著一艘遠洋貨輪在國家一級港區石湖港區鳴笛起錨，福建泉州石獅服裝城市場採購貿易方式試點出口額突破100億元人民幣，市場採購出口集聚效應明顯，「買全國、賣全球」的出口商品貿易格局初步形成。（中新網）

《河南》：鄭州將舉辦第九屆中國博物館及相關產品與技術博覽會

據了解，第九屆中國博物館及相關產品與技術博覽會將於2020年9月在河南省鄭州市舉行，相關籌備工作正式啟動。（中新網）

《長沙》：長沙將城鄉低保標準提高至每人每月650元人民幣

從10月1日起，長沙市所有區（縣市）最低生活保障標準全部按照每人每月的550元人民幣，提高至650元人民幣的標準進行補差救助，惠及低保與特困供養對象近13萬人。（中新網）

▼福建省首個國家級市場採購貿易試點出口額破百億人民幣。（圖／翻攝自中新網）