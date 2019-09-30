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香港929遊行「警方射催淚彈」　陸媒：屬於「適當武力」驅散人群

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▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港929遊行爆發激烈的警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒《新華社》昨（29）日晚間在臉書專頁以英文發文指出，香港示威者於周日的非法集會期間，破壞了港鐵站、封路和縱火，並且在商業中心的街道扔擲汽油彈；海外版報導接著稱，警方多次警告卻無效，因此發射催淚彈，屬於使用「適當武力」驅散人群（used appropriate force to disperse them）。

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

為了表達力挺香港爭取自由民主，全球各地在昨（29）日以「全球連線，對抗極權」為口號，展開「9.29全球反極權大遊行」。《新華社》海外版即時報導以「暴徒破壞香港商業區，縱火及投擲汽油彈」（Rioters vandalize, arson, hurl petrol bombs in business hubs of Hong Kong ）為標題，指責示威者在港島區大肆破壞。

報導提到，示威者在集會期間封路、破壞，使得多間商店紛紛提早關門，受害的地區包括金鐘、灣仔；另外，灣仔港鐵站也因為被示威者縱火，受到了嚴重破壞，「警方多次警告示威者離開卻沒有結果，因此發射催淚彈，屬於使用『適當武力』驅散人群。」

報導最後提到，警民衝突期間，有示威者朝香港政府總部、警方防線投擲汽油彈，隨後速龍小隊就將四散的示威者拘捕，目前尚不清楚罪名。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

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