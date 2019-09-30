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929台港大遊行潑漆何韻詩　2嫌「拒絕夜間偵訊」今早移送北檢

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▲▼929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

▲潑漆何韻詩的嫌犯30日上午移送台北地檢署。（圖為資料照／記者范綱儀攝）

記者劉昌松／台北報導

香港歌手何韻詩在9月29日的反送中大遊行中，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，警方迅速將50多歲的胡姓、梁姓嫌犯逮捕，但2男似乎很懂法律，向警方表明拒絕夜間偵訊，因此延至30日上午才被中正一分局依涉犯公然侮辱、強制等罪嫌移送台北地檢署接受檢察官複訊。

929台港大遊行活動29日下午3時展開，主要訴求是聲援香港反送中抗爭活動，何韻詩在下午2點50分接受媒體訪問時，忽然被戴著頭套、安全帽的嫌犯，從後方往頭上潑淋紅色油漆，當時在現場戒備的中正一分局花不到2分鐘，就將嫌犯胡志偉以及梁太富逮捕到案。

▲▼929台港遊行，何韻詩遭蒙面黑衣人潑紅油漆。（圖／記者范綱儀攝）

▲何韻詩已表明一定會追究潑漆人的責任。（圖為資料照／記者范綱儀攝）

警方證實，胡男統促黨主委，政治立場鮮明，2018年3月間，也曾對獨派的自由台灣黨主席蔡丁貴猛噴生髮劑，而梁太富則具有洪門背景，2人都是大陳島鄉情文化促進會幹部。

而遭潑漆的何韻詩先前受訪時已經表明，「很明顯可以看到一些親中人士的低質的素質」，她會問一下律師意見，但確定會繼續追究，也不會因為這些恐嚇行為就因此退下。

弱水三千只取一瓢，足矣！

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