奧地利保守派「人民黨」狂贏38％選票　前總理可望再組聯合政府

▲奧地利前總理庫爾茨帶領人民黨，在本屆國會大選中表現亮眼。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

奧地利中間偏右人民黨（People's Party）於29日國會大選中贏得超過38％選票，黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）可望與其他政黨組成聯合政府，再一次成為總理。據了解，人民黨在國內8個邦大獲全勝，唯一表現較遜色的地區是維也納，輸給路線中間偏左的社會民主黨（Social Democrats）。

根據BBC，人民黨獲得38％以上選票，只有在維也納邦稍微敗下陣來，仍然未占多數，可能與贏得12.4％的綠黨（Greens）、拿下7.4％的自由派新奧地利與自由論壇（NEOS Party）共組「三黨聯合政府」。外界認為，人民黨幾乎不可能與取得21.5％的社會民主黨合作，此外，籌組內閣的協商往往非常困難，需要耗費數周。

▲庫爾茨對選民的支持表達感謝。（圖／路透）

33歲的庫爾茨受訪時表示，「我不知道如何是好，幾乎說不出話來。我想要藉此機會，真誠地感謝我們每一位選民。」綠黨黨魁科勒（Werner Kogler）指出，政黨必須認真看待前屆右派政府的政策，為國家帶來了「根本性的變化」。

極右翼自由黨（Freedom Party）曾與人民黨共組聯合政府，卻因醜聞流失大量選票，這一次只剩下17.3％支持。黨魁霍費爾（Norbert Hofer）坦言，不會參與聯合政府會談，「這代表我們已經準備好反對，成為在野黨。」

據了解，這一次選舉中，大約640萬人具有投票資格。

▲奧地利副總理史特拉赫，因醜聞辭去副總理、自由黨主席。（圖／路透）

綜合外媒報導，德國媒體5月公布一段影片，時任副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache），也是前自由黨黨魁洽談工程投資案時，答應一名自稱俄羅斯富商姪女的女人，以政治獻金交換在奧地利順利投資。他在醜聞爆發後辭職，也導致聯合內閣垮台，提前大選。

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