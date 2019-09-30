鹿兒島詭屍案！少女失蹤13年化白骨「屍檢寫1年內死亡」　手機連傳訊：我很平安…

▲野添希望失蹤13年，最近屍體被人挖出，但死亡時間卻是一年內。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

記者林瑩真／編譯

日本鹿兒島縣吉野町8月中旬挖出一具女性白骨，警方調查發現死者是一名在13年前就失蹤的17歲女高中生。然而詭異的是，屍檢報告顯示，少女死亡時間應該是最近的一年內，等於失蹤後的她一路活到30歲，才在最近死亡。是自行逃家又或是遭人綁架？離奇案件引發日本社會高度關注。

綜合日媒報導，鹿兒島縣當地警方8月19日接獲報案，指吉野町附近知名觀光景點的仙巖園（仙巌園）山中，發現了一具部分身體已經化成白骨的屍體。警方到場後，將屍體交與法醫，衣物則交由鑑定組調查。

一個多月後調查出爐，死者竟然是13年前在志布志市離奇失蹤的17歲女高中生野添希望。由於發現白骨的地點離住宅區不遠，讓居民人心惶惶，直呼當地是一個和平的地區，從未聽過類似案件，「真的不知道怎麼會發生這樣的事」。

野添希望的家人表示，2006年4月初的某天晚上，突然聽到少女離家的聲音，此後就再也沒有見過面，也不知道少女去了哪裡，無論家人如何聯繫，只會收到從少女手機傳來的「我很平安」的訊息，但詳細狀況就不得而知。

沒想到如今再聽聞少女消息，已經成為一具白骨。然而，奇怪的是，根據法醫的屍檢報告，野添希望的死亡時間應該是在最近的一年內！也就是說，野添希望可能是自行離家出走，隱姓埋名活到了30歲才死亡；又或是17歲時遭人綁架，直到最近才被殺害。

對於如此詭異的案情，日本警方目前以殺人、棄屍的方向偵辦，不過線索稀少，只確定挖出野添希望屍體的地點與當年失蹤的住家距離45公里，她身上沒有明顯外傷、死因尚不明，希望有任何線索的民眾可以主動通報警方。

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