瑞士拍賣「貪汙政客」25輛超跑全售出！　藍寶堅尼2.5億天價成交

▲瑞士委託邦瀚斯拍賣25輛超跑，全數售出。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家赤道幾內亞副總統歐比昂（Teodoro Obiang）涉嫌挪用公款、洗錢，受到瑞士當局調查，他的「超級跑車」也被沒收。日內瓦29日無底價拍賣這支「豪華車隊」，包括麥拉倫、瑪莎拉蒂、賓利、法拉利等25輛超跑全部賣出，其中全球只有9輛的藍寶堅尼毒藥（Veneno）以830萬美元（大約新台幣2.5億元）天價成交。

國際知名拍賣行邦瀚斯（Bonhams）接受委託，在日內瓦一間高爾夫球俱樂部主辦超跑拍賣會，其中一輛布加迪威龍（Bugatti Veyron）以130萬美元成交，一輛限量版法拉利以220萬美元賣出，全球只生產過7台、1300馬力的科尼賽克One:1（Koenigsegg One:1）也以460萬美元賣掉。據了解，25輛超跑全都銷售完畢。

▲邦瀚斯透露，所得全都會捐給慈善機構。（圖／路透）

邦瀚斯透露，所有車輛都是「代表日內瓦售出，所得將會全部捐給慈善機構。」拍賣行的坎特（Philip Kantor）也提到，「這是一次非比尋常的拍賣，這些都是私人超跑收藏，里程數也都非常低。」

根據《衛報》，日內瓦警方2016年在機場貨運區扣留超跑，檢察官2月宣布，將撤銷針對歐比昂洗錢、貪汙指控，可是要拍賣被沒收的車輛。《法新社》指出，瑞士刑法規定，如果被告願意提供賠償金，並且「恢復符合法律的狀態」，檢察官就可以撤銷告訴。

▲赤道幾內亞副總統歐比昂（Teodoro Obiang）屢傳金融不當行為、掏空國家財產。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，歐比昂奢侈品味成為許多國家調查的對象，他涉嫌侵占公款，購買巴黎豪宅、私人飛機與跑車，2017年因侵占罪被法國法院判處3年有期徒刑，也曾被指控掠奪赤道幾內亞國家資金，狂買加州豪宅，撒錢蒐集美國歌星麥可傑克森（Michael Jackson）大量的紀念品，與美國政府以3000萬美元和解。

據了解，赤道幾內亞（Equatorial Guinea）擁有許多石油，是非洲最富有的國家，但是資訊封閉，外界甚至無法做出全球貪腐指數（Global Corruption Index），被國際透明組織（Transparency International）形容為「太過於不透明，無法排名。」其總統姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）從1979年的政變奪權，獨裁領導至今，嚴格控管國家資訊，2016年指派兒子歐比昂成為副總統。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。