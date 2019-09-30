24歲男想逃兵役　出奇招「娶81歲殘疾表姊」：我們感情很強烈

▲烏克蘭男娶高齡表姊逃兵役。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣過去許多男性因為想逃避兵役，會想出各式各樣的妙招，這份「不想當兵」的心在全球都一樣。烏克蘭的24男子康德圖克（Alexander Kondratyuk）聲稱自己娶了81歲的表親伊拉諾娃娜（Zinaida Illarionovna），可以免除當兵，但是有人認為是為了逃兵役所做的，要求官方介入調查。

英國《每日郵報》報導，康德圖克聲稱，與大自己57歲的伊拉諾娃娜產生「強烈感情」，所以才選擇跟對方結婚，否認是為了逃避兵役所做的，兩人還在烏克蘭中西部的貝柯娃卡（Baykovka）村舉行了婚禮。

事件被揭發之後，當地媒體記者詢問伊拉諾娃娜對於「小丈夫」的看法，她則堅持丈夫是個很好的人，而且細心照顧她。但鄰居宣稱，從來沒看過這個所謂的「丈夫」在村子裡出現，反而是她的姪子、孫子孫女和姊妹更常來探望。

鄰居指出，伊拉諾娃娜一個人住，康德圖克只有在徵兵官員出現的時候，才會來到村裡面，並拿著結婚證明以及「妻子」的殘疾證明，最後逃過兵役。儘管引發懷疑和爭議，該地區的徵兵指揮官丹尼約克（Aleksandr Danilyuk）表示，康德圖克的文件沒有問題，上面也寫明了該男是殘疾人士的照護者，從法律上來說，已提供了完整證明。

不過，一名律師指出，如果可以召集鄰居，證明該男沒有住在那邊，且兩人沒有實質婚姻生活，也沒有共組家庭，那麼就可以強制康德圖克去當兵。烏克蘭軍方的官員則指出，因為沒有時間處理此事，他們也沒有興趣調查，如果沒有人強迫康德圖克一定要坦誠的話，仍會接受這個安排。



在烏克蘭，加入軍隊當兵是強制的，但有一些狀況可以例外，例如需要照顧有殘疾的妻子，只要拿出官方結婚證明，就不需要當兵。