　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24歲男想逃兵役　出奇招「娶81歲殘疾表姊」：我們感情很強烈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼烏克蘭男娶超高齡表姊逃兵役。（圖／翻攝自Metro）

▲烏克蘭男娶高齡表姊逃兵役。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣過去許多男性因為想逃避兵役，會想出各式各樣的妙招，這份「不想當兵」的心在全球都一樣。烏克蘭的24男子康德圖克（Alexander Kondratyuk）聲稱自己娶了81歲的表親伊拉諾娃娜（Zinaida Illarionovna），可以免除當兵，但是有人認為是為了逃兵役所做的，要求官方介入調查。

英國《每日郵報》報導，康德圖克聲稱，與大自己57歲的伊拉諾娃娜產生「強烈感情」，所以才選擇跟對方結婚，否認是為了逃避兵役所做的，兩人還在烏克蘭中西部的貝柯娃卡（Baykovka）村舉行了婚禮。

事件被揭發之後，當地媒體記者詢問伊拉諾娃娜對於「小丈夫」的看法，她則堅持丈夫是個很好的人，而且細心照顧她。但鄰居宣稱，從來沒看過這個所謂的「丈夫」在村子裡出現，反而是她的姪子、孫子孫女和姊妹更常來探望。

鄰居指出，伊拉諾娃娜一個人住，康德圖克只有在徵兵官員出現的時候，才會來到村裡面，並拿著結婚證明以及「妻子」的殘疾證明，最後逃過兵役。儘管引發懷疑和爭議，該地區的徵兵指揮官丹尼約克（Aleksandr Danilyuk）表示，康德圖克的文件沒有問題，上面也寫明了該男是殘疾人士的照護者，從法律上來說，已提供了完整證明。

不過，一名律師指出，如果可以召集鄰居，證明該男沒有住在那邊，且兩人沒有實質婚姻生活，也沒有共組家庭，那麼就可以強制康德圖克去當兵。烏克蘭軍方的官員則指出，因為沒有時間處理此事，他們也沒有興趣調查，如果沒有人強迫康德圖克一定要坦誠的話，仍會接受這個安排。

在烏克蘭，加入軍隊當兵是強制的，但有一些狀況可以例外，例如需要照顧有殘疾的妻子，只要拿出官方結婚證明，就不需要當兵。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
Forever 21聲請破產！終止40國營運、關閉全球350
直播／下午米塔狂風暴雨要來了！氣象局曝光颱風最新動態
米塔颱風眼開了！暴風圈11時觸陸　「宜蘭紫爆」升級超大豪雨警
快訊／跟進新竹市　苗栗縣今晚18：00宣布停班停課
「超級討厭放颱風假！」外送員爆接單盛況　無奈：錢都不用賺了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

辣妹在釣蝦場池邊大抖臀...男釣客「埋胸狂吸」超爽！清涼片曝光

Forever 21聲請破產！　終止40國營運、關閉全球350家分店

韓國魚市場公廁硫化氫超標60倍！　女高生「中毒昏迷2月」宣告不治

睽違5年半！日本漲消費稅「8%→10%」明上路　4企業維持原價：寧虧損留顧客

匈牙利野豬屍體「5起非洲豬瘟病例」近布達佩斯　歐盟10國都淪陷

24歲男想逃兵役　出奇招「娶81歲殘疾表姊」：我們感情很強烈

高中情侶分手63年重逢「秒陷熱戀」！　80歲爺奶10月甜蜜完婚

比塔巴更強！米塔颱風路徑上勾掃九州　先島群島雨量恐破300毫米

網紅穿太辣被親弟勒死！他被判終身監禁...反嗆：讓家族蒙羞該殺

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

辣妹在釣蝦場池邊大抖臀...男釣客「埋胸狂吸」超爽！清涼片曝光

Forever 21聲請破產！　終止40國營運、關閉全球350家分店

韓國魚市場公廁硫化氫超標60倍！　女高生「中毒昏迷2月」宣告不治

睽違5年半！日本漲消費稅「8%→10%」明上路　4企業維持原價：寧虧損留顧客

匈牙利野豬屍體「5起非洲豬瘟病例」近布達佩斯　歐盟10國都淪陷

24歲男想逃兵役　出奇招「娶81歲殘疾表姊」：我們感情很強烈

高中情侶分手63年重逢「秒陷熱戀」！　80歲爺奶10月甜蜜完婚

比塔巴更強！米塔颱風路徑上勾掃九州　先島群島雨量恐破300毫米

網紅穿太辣被親弟勒死！他被判終身監禁...反嗆：讓家族蒙羞該殺

鍾小平自稱「郭家盟軍」　郭辦秒打臉：非郭台銘指派、也無承諾同掛看板

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

星巴克、小7通通買1送1！14家「國際咖啡日」優惠懶人包快筆記

賣房注意！年輕人超討厭的5種居家裝潢　整片地毯、隔間太多都母湯

影／米塔「可能登陸點、影響最劇時間」曝　賈新興：北北基宜桃風雨最明顯

抵抗川普威脅！吹哨人同意出席眾院聽證會　有望說出「完整證詞」

郭粉「韓不退選，票投蔡英文」　郭辦：對粉絲不理性作為深表遺憾

影／宜花桃、新北民眾注意！米塔颱風進逼　土石流黃色警戒達152條

基隆嶼、龜山島封島2天！米塔持續變胖　全台景點休園懶人包

颱風假老闆說「今天上班2倍薪」！　他心動問該衝嗎？　網點破話術：沒去就GG

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

國際熱門新聞

即／智利6.8大地震　尚未發海..

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔..

Forever 21聲請破產　..

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

13歲少年遭霸凌亡！家長忍痛器..

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

米塔逼近！外媒：小心洪水級降雨

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

她收陌生男GG照　回傳1張長度..

日女童迷失深山9天　他幫找也失..

他鑽巨型熱軋機維修　同事按開關..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

他「殺妻、2繼子再性侵女兒」執..

輕颱米塔「海上吃飽飽」外媒連5..

更多熱門

相關新聞

役男為女友自斷十字韌帶求提早退伍

南韓社會相當重視服兵役，但對在軍中可能遭虐、與親友分別的恐懼卻也使男性想盡辦法逃兵役，增胖、拔牙、麻痺聽力等等花招百出。先前則有一名正在服役的離譜男子，因為女友一句「想你了」就毅然決然自高處跳下自殘，只為了提早退伍、趕緊見到心愛的女友，日前被判有罪。

獸父「按摩」13歲女兒　9歲兒撞見

大媽表姊遊日秀下限　他超怒想放生

表姊逼小孩硬討紅包！28歲單身女尷尬掏錢

欠債遭表姊軟禁30小時　逼吹10小時冷風

關鍵字：

逃兵役表姊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班引熱議

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面