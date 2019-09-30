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睽違5年半！日本漲消費稅「8%→10%」明上路　4企業維持原價：寧虧損留顧客

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記者林瑩真／編譯

為了確保國庫有足夠經費應對高齡化社會、幼兒托育，日本首相安倍晉三決定睽違5年半再次調漲消費稅，從8%增至10%，增幅2%。不過擔心民眾負擔過重，日本首次實施食品類外帶、內用的差別稅率，內用必須支付10%消費稅，外帶則維持原本8%。預估每個日本家庭一年將增加2兆日圓（約新台幣5756億元）的支出。

綜合日媒報導，日本全國調整消費稅的準備已經進入最後階段，將從10月1日起實施新消費稅率。例如JR、鐵路等交通公司重新制定運費，將更換所有售票系統；計程車將以10日圓為單位計價，起價則依地區不同；高速公路也將從1日凌晨0時適用新費用。

▲▼東京單軌列車，觀光客，日本旅遊，自由行，FIT。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本鐵路公司將更改費率。（圖／記者蔡玟君攝）

郵局明信片從62日圓漲到63日圓，25公克以下的郵件從82日圓漲到54日圓；電話的通話費用則依公司、地區，在何時啟用10%消費稅有所不同，計算期在9月開始就是8%消費稅，10月開始則是10%，也有公司從10月1日起就改成10%消費稅；ATM的手續費從108日圓調漲至110日圓，若216日圓的時段則漲至220日圓，匯款手續費也將提高；網路購物則依商品發貨時間決定消費稅。

另外最重要的食品類，除了內用10%消費稅、外帶8%消費稅以外，10月1日凌晨0時起，許多大型超市、商店為了更改標籤、菜單，將會暫停營業，對收銀系統進行更新。超商依商品掃描時間判定消費稅率，部分商家則採用30日關店前（凌晨5時）都是8%消費率。

▲▼日本藥妝、藥妝、藥妝店、化妝品、保健食品。（圖／記者王致凱攝）

▲日本藥妝滿額可退稅。（圖／記者王致凱攝）

不過為了留住顧客，像是無印良品、藥妝店Cosmos、肯德基、麥當勞等，都決定全部商品或部分商品維持8%消費率的原價，希望暫時的虧損可以留住顧客。

雖然首相安倍晉三承諾他任內不會再漲消費稅，不過此舉仍引發人民不滿，紛紛搶在30日之前囤貨。不少民眾前往超市大量購買衛生紙、洗衣精等生活用品，連家電業者都表示，洗衣機、冰箱甚至是電視機的銷售都比去年所有成長。

外國旅客想要省錢的話，則建議將食品類外帶，就可以以8%消費稅計算，若是啤酒、藥妝、服飾、家電等商品，只要達到一定額度就可以退稅，不受增稅影響。

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