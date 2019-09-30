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500男被囚禁「酷刑之家」...綁電椅、吊天花板還遭性侵！虐到全身傷

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▲▼奈及利亞的伊斯蘭學校，動用恐怖酷刑虐待，大約500受害者被救出。（圖／路透社）

▲被救出的受害者滿身傷。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

奈及利亞警方日前在卡杜納（Kaduna）破獲一間恐怖的設施，對外聲稱是伊斯蘭學校，但內部卻是充滿酷刑的地獄，警方從裡面救出500名被當成奴隸虐待的受害者，都是成人男性或男孩，目前已有8名嫌犯被逮捕，但在該地區可能還有更多類似的機構。

BBC報導，卡杜納警長詹加（Ali Janga）指出，這棟房子外表上傷稱是伊斯蘭學校與「改造營」，專門教導行為有問題的年輕男性或少年。警方發現有可疑的活動後，進行突擊，沒想到裡面關押了將近500人，其中最小的只有5歲。受害者們被當作奴隸，很多人都被鐵鍊綁著，大部分人身上都有傷痕或被虐待的痕跡，或是嚴重營養不良，甚至有多人遭到性侵，他形容這裡根本是「酷刑之家」。

目前警方已經逮捕8名嫌犯，大部分都是學校內的「老師」，而許多被拘留的人獲釋後，都感到無比歡喜。卡杜納警方發言人薩波（Yakubu Sabo）則表示，這樣非人道的對待方式，根本就不可能是所謂「伊斯蘭學校」，而且裡面的工作人員雖然向家長收取費用，但卻沒有註冊為學校或教養所。

▲▼奈及利亞的伊斯蘭學校，動用恐怖酷刑虐待，大約500受害者被救出。（圖／路透社）

▲▼奈及利亞的伊斯蘭學校，動用恐怖酷刑虐待，大約500受害者被救出。（圖／路透社）

▲受害者受到酷刑虐待，大部份的人都被鐵鍊綁住。（圖／路透社）

當地媒體報導，其中一名被拘留的男子哈姆薩（Bell Hamza）表示，他被關在裡面好幾個月，而且腿部都被鐵鍊綁著，「如果試圖想要逃跑的話，就會受到嚴厲的處罰，他們會把人綁起來，吊在天花板上」。

倖存者伊巴拉汗（Isa Ibrahim）回憶，他在兩個禮拜前被父母送到這裡，目的是要「矯正」他的行為，在警方抵達的前一天，他曾試圖要逃走。這段期間，他曾被綁在發電機上接受酷刑，也曾經雙手被綁住吊在天花板上，身上幾乎全是傷痕，睡覺時也會被枴杖打醒，每天的飲食只有白飯，所有被關在裡面的人都「失去了活力」。

▲▼奈及利亞的伊斯蘭學校，動用恐怖酷刑虐待，大約500受害者被救出。（圖／路透社）

▲▼奈及利亞的伊斯蘭學校，動用恐怖酷刑虐待，大約500受害者被救出。（圖／路透社）

另外，也有幾名孩子表示，他們被家人送來這裡，因為家人深信這裡真的是「可蘭經學校」，一名家長指出，他們真不知道孩子被送到這裡後面臨這麼可怕的遭遇。目前被拘留的人都被安置在庇護所，等待家人來認親，當地政府也表示，將會持續提供醫療協助。

BBC的記者卡利德（Ishaq Khalid）實際前往這間學校之後，分析指出，該地區大部分人蔻都是穆斯林，但許多家庭負擔不起送子女上學的費用，才會把孩子送到這樣的機構，類似的虐待情形可能在當地的其他學校也有。先前就有報導指出，北奈及利亞有多間伊斯蘭學校傳出虐待情形，有些孩子甚至被迫上街行乞。

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