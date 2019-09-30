快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

記者陶本和／台北報導

為了因應米塔颱風，行政院長蘇貞昌30日上午8時親赴中央災害應變中心，「臨時抽考」應變能力，要求把各縣市的視訊畫面調到中央。不過，他要求調出花蓮縣災害應變中心的視訊畫面，但遲遲無法連上，一度怒批「要我等多久？」讓他臉色相當難看。

蘇貞昌表示，上一次他測試電話連線，這次他測試中央災害應變中心在視訊連線的能量。因此當場「臨時抽考」，要求把各單位的視訊畫面調到中央的大螢幕；不過當點名到花蓮縣時，卻遲遲無法連上，這讓蘇貞昌臉色相當難看。

對此，消防署解釋，因為花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，導致無法馬上連線，蘇貞昌當場發怒，「內部開會，跟我視訊連線跟我有什麼關係？」、「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」這時候消防署趕緊說，「他們剛剛跟氣象局在連線，我們請他們跟氣象局切掉後我們才可以跟他們連」。

不過氣象局也在中央災變中心的現場，蘇貞昌指著氣象局官員說，「氣象局不是在這裡？怎麼會在連線？」氣象局趕緊解釋，「因為花蓮把風速調高，因為他們沒有停班停課，我們要特別提醒他們，當面溝通比較有效，要約好視訊連線。」約莫等了近10分鐘，花蓮縣的畫面傳回中央災變中心，蘇貞昌才繼續交辦其他各單位注意事項。



▲蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）



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