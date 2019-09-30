米塔路徑又西修「陸警增馬祖」！颱風眼準備開了　近2年北部最有感颱

▲米塔颱風眼準備張開，過去強度又增加，速度也加快。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔過去3小時強度又略為增強，速度也加快，目前以每小時27公里速度向北北西前進，氣象局持續發布海、陸警，除南投、台中以北及宜花東外，再擴大納入馬祖。氣象局預報中心課長羅雅尹表示，過去米塔路徑又有略往西修，也就是往台灣陸地修正調整，颱風中心將非常貼近東北角，提醒下半天起，風力雨勢將更加顯著，民眾要特別留意。天氣風險則指出，「這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風」。

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▲羅雅尹指出，米塔路徑又有略往西修正，颱風中心將非常貼近東北角。（圖／記者莊喬迪攝）

羅雅尹表示，目前米塔路徑有略往西修正，也就是更接近台灣陸地的趨勢，預估颱風中心將非常貼近，未來受到地形影響或是導引氣流些微變化，都有可能更往西偏，但也不排除又東修可能。

中颱米塔過去3小時強度有略增強，但7級風暴風半徑仍維持180公里，上午8時位置來到宜蘭南南東方730公里海面上，未來將接近東北部沿海後，進入北部海面遠離。由於颱風持續逼近，氣象局也擴大陸警範圍，除南投、台中以北及宜花東外，也將馬祖納入警戒區。

▲氣象局示警，下半天起，隨著颱風接近，北部、宜蘭地區風力雨勢將顯著增強，民眾務必多加留意。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局提醒，目前在台東沿海已觀測到6米浪高，東半部沿海也有3-5公尺長浪，隨著颱風靠近，各地沿海風浪都會持續增大，民眾盡量不要前往海邊活動。至於風力部分，台東已出現10級陣風，蘭嶼、綠島更達16級陣風強度，接近颱風中心的宜蘭及北部，下午起風力也會明顯增大，中南部沿海空曠地區同樣也需留意強陣風。

降雨部分，隨著颱風接近，一波波雨帶已移進台灣陸地，北部、宜花東更有瞬間強降雨量發生，下午到晚上是雨勢最明顯的時候，宜蘭、北部、花蓮北側降雨狀況會更加顯著。除中南部平地雨勢較小外，其他各地今日大致都有大雨發生機率，其中大台北、宜蘭、台中以北山區、花蓮山區有局部豪雨，宜蘭、新北山區、桃園山區更有局部性大豪雨。

▲米塔颱風不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

天氣風險公司表示，今天是颱風天，宜蘭花蓮現在已經有一陣陣的強風驟雨，早上北部風雨可能還不是很明顯，但下午後會明顯增強，晚間應該可以用「狂風暴雨」來形容。依照目前氣象局的預報路徑，颱風中心在今天深夜非常接近東北角，不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會，「這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風」。

天氣風險也指出，米塔颱風的核心環流緊實，颱風眼準備張開，而且外圍懸臂又寬又大，上面滿滿的閃電訊號，只能說誰被掃到誰倒楣。