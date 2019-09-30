「強降雨接近北部，晚間狂風暴雨」　專家見米塔雲圖驚醒：誰被掃到誰倒楣

▲天氣風險說，颱風的核心環流緊實，颱風眼準備張開，外圍懸臂又寬又大，上面滿滿的閃電訊號。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，另外一波強降雨準備接近北台灣當中，請留意。天氣風險則說，北部風雨今天（30日）下午後會明顯增強，晚間應該可用「狂風暴雨」來形容；颱風核心環流緊實，「只能說誰被掃到誰倒楣。」

氣象局觀測，米塔今上午8時的中心位置在宜蘭南南東方約370公里海面上，以每小時27公里速度向北北西進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

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▲▼颱風最新路徑預測圖。（圖／氣象局）

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在宜蘭南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部近海，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東、馬祖將構成威脅，預計颱風未來強度有再增強的趨勢。

天氣風險公司在臉書表示，「小編起床後看到這個衛星雲圖就瞬間醒了，颱風的核心環流緊實，颱風眼準備張開，而且外圍懸臂又寬又大，上面滿滿的閃電訊號，只能說誰被掃到誰倒楣。」

天氣風險指出，宜蘭、花蓮現在已有一陣陣的強風驟雨，早上北部風雨可能還不是很明顯，但下午後會明顯增強，晚間應該可用「狂風暴雨」形容；依照目前氣象局的預報路徑，颱風中心在深夜非常接近東北角，不排除會受地形影響有更接近、登陸的機會，這應該會是近2年來北部地區最有感的颱風。彭啟明也在臉書說，另外一波強降雨準備接近北台灣當中，請留意。

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▼颱風持續增強中。（圖／翻攝NAVY／NRL）