【持續更新】米塔颱風全台百貨營業狀況　台北101停業一天

▲米塔颱風來襲，多數百貨商場均正常營業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣主要百貨與購物中心，今(9／30)因應米塔颱風營業時間一覽。

全台

全台新光三越→正常開店營業

全台SOGO百貨→正常開店營業

全台遠東百貨→正常開店營業

北部

台北101購物中心、觀景台、高空餐廳→停業一天

環球購物中心Global Mall新北中和、板橋車站、桃園A8、林口A9、南港車站→正常開店營業

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高等其餘各店→正常開店營業

大葉高島屋→正常開店營業

京站時尚廣場→正常開店營業

三創生活園區→正常開店營業

華泰名品城→延至下午2時開店

桃園台茂購物中心→正常開店營業

比漾廣場→正常開店營業

美麗華百樂園→正常開店營業

統一時代百貨→正常開店營業

京華城→正常開店營業



中部



中友百貨→正常開店營業

廣三SOGO→正常開店營業

禮客OUTLET台中店→正常開店營業

誠品台中綠園道→正常開店營業

南部

南紡夢時代購物中心→正常開店營業

台南林百貨→正常開店營業

高雄漢神巨蛋→正常開店營業

高雄漢神百貨→正常開店營業

高雄夢時代購物中心→正常開店營業

統一時代百貨高雄店→正常開店營業

義大世界購物廣場→正常開店營業

高雄草衙道→正常開店營業

高雄大立、大立精品、大統五福店→正常開店營業

SOGO高雄店→正常開店營業

高雄大遠百→正常開店營業

太平洋百貨屏東店→正常開店營業

環球購物中心Global Mall新左營車站、屏東市→正常開店營業

花蓮

花蓮遠百→正常開店營業