【持續更新】米塔颱風全台百貨營業狀況　台北101停業一天

▲米塔颱風來襲，多數百貨商場均正常營業。（圖／記者屠惠剛攝）
記者蔡惠如／台北報導
台灣主要百貨與購物中心，今(9／30)因應米塔颱風營業時間一覽。
全台
全台新光三越→正常開店營業
全台SOGO百貨→正常開店營業
全台遠東百貨→正常開店營業
北部
台北101購物中心、觀景台、高空餐廳→停業一天
環球購物中心Global Mall新北中和、板橋車站、桃園A8、林口A9、南港車站→正常開店營業
微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高等其餘各店→正常開店營業
大葉高島屋→正常開店營業
京站時尚廣場→正常開店營業
三創生活園區→正常開店營業
華泰名品城→延至下午2時開店
桃園台茂購物中心→正常開店營業
比漾廣場→正常開店營業
美麗華百樂園→正常開店營業
統一時代百貨→正常開店營業
京華城→正常開店營業
中部
中友百貨→正常開店營業
廣三SOGO→正常開店營業
禮客OUTLET台中店→正常開店營業
誠品台中綠園道→正常開店營業
南部
南紡夢時代購物中心→正常開店營業
台南林百貨→正常開店營業
高雄漢神巨蛋→正常開店營業
高雄漢神百貨→正常開店營業
高雄夢時代購物中心→正常開店營業
統一時代百貨高雄店→正常開店營業
義大世界購物廣場→正常開店營業
高雄草衙道→正常開店營業
高雄大立、大立精品、大統五福店→正常開店營業
SOGO高雄店→正常開店營業
高雄大遠百→正常開店營業
太平洋百貨屏東店→正常開店營業
環球購物中心Global Mall新左營車站、屏東市→正常開店營業
花蓮
花蓮遠百→正常開店營業