LIVE／米塔「緊貼東北角」恐觸陸　氣象局曝颱風最新動態

記者黃凱翊／綜合報導



中颱米塔持續向台灣逼近，預計今（30）日至明（10月1日）清晨是颱風距離台灣最近的時候。中央氣象局也在30日上午8點40分說明米塔颱風的最新動態。

受到中颱米塔影響，今日（30日）下半天開始西半部地區的降雨會越來越明顯，氣象局副局長鄭明典稍早在臉書PO文提醒，「第一波颱風雨開始」，鄭明典提到，這次的颱風（米塔）很強，帶來的風雨不容忽視，蘭嶼已經出現12級平均風、16級陣風，「雖然蘭嶼地形特殊，這種風速還是很強！」此外，隨著颱風逐漸接近，第一波風雨已經開始了，宜蘭、花蓮以及北部山區因為對流性高，瞬間雨勢可能會很強，請民眾一定要小心。

▲中央氣象局預報課課長羅雅尹08:40說明最新颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲米塔颱風雷達回波圖。（圖／氣象局）

根據中央氣象局30日上午6時15分發布的最新資料顯示，中颱米塔的中心位置落在北緯21.5度、東經123.4度，即宜蘭南南東方約400公里的海面上，預計會以每小時24公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，瞬間最大陣風則為每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，七級風暴風半徑為180公里，十級風暴風半徑則為60公里。

由於米塔颱風可能會「擦邊」過境，中央氣象局預報員官欣平提醒，受到地形以及颱風沿著高壓邊緣走等因素影響，往北分量會稍微變小，往西分量則會變多，影響北部風雨的時間可能會比原本預期的還要久，因此週二上午還是會有些許風雨，天氣不會馬上變好，直到週二下半天才會變成多雲的天氣型態。

▲氣象局08:10預估米塔颱風最新路徑。（圖／中央氣象局）



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