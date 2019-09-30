花蓮大轉彎停班課！網友57分鐘灌爆縣長臉書　「小孩6點就出門搭車」

記者黃翊婷／綜合報導

中颱米塔來襲，全台6縣市宣布30日停班停課，花蓮縣政府29日晚間原本宣布隔天正常上班上課，30日一早7時許因為中央氣象局上修風力雨量數據，緊急在7時40分宣布停班停課。突如其來的大轉彎引起花蓮人不滿，紛紛湧進縣政府以及縣長徐榛蔚的臉書留言洗版，「孩子都送去（學校）了，風雨中跑來跑去的，（縣政府）真應該檢討」、「好不容易抵達目的地，現在又要騎車回家」。

▲網友留言灌爆花蓮縣長徐榛蔚的臉書。（圖／翻攝自Facebook／徐榛蔚）

由於中央氣象局30日上午加報，上調風力雨量數據，30日中午12時至傍晚6時的風力增強，平均風為6、7級，陣風9到10級，已達停止上班及上課標準，花蓮縣政府一早7時40分緊急宣布，花蓮縣全日停班停課。

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雖然花蓮縣30日停班停課，但縣政府宣布的時間點太晚，已經有不少學生抵達學校，家長們將孩子送到學校才知道放颱風假，氣得直說根本就是「裝孝維」。

▲花蓮縣政府的臉書上也是罵聲不斷。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣政府）

還有許多網友湧入花蓮縣政府以及縣長徐榛蔚的臉書留言洗版，短短57分鐘就刷出1319則留言，內容大多都是抱怨縣府團隊反應太慢，「孩子都送去（學校）了，風雨中跑來跑去的，（縣政府）真應該檢討」、「好不容易抵達目的地，現在又要騎車回家」、「都出門了，很好玩嗎？」、「孩子早上6點多已經從和平搭火車到花蓮去上課，現在又要想辦法從花蓮搭火車回來，希望縣府下次提早宣布，想想縣內偏遠地區的孩子啊」。

不過，也有不少力挺花蓮縣政府的網友留言緩頰，「下次這樣的颱風假，其實可以請教前花蓮縣長，他這部分就做得不錯」、「謝謝小姐姐（指縣長徐榛蔚）的體諒，外面雨真的爆大」、「氣候的變化人為無法操控，大家平安就好」。

▼家長送孩子到學校才知道停課了。（圖／東森新聞）

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