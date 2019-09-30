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網紅穿太辣被親弟勒死！他被判終身監禁...反嗆：讓家族蒙羞該殺

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▲▼巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）被親弟弟勒死。（圖／翻攝自推特／@QandeelQuebee）

▲巴洛赫被親弟弟勒死。（圖／翻攝自推特／@QandeelQuebee）

記者錢玉紘／綜合報導

巴基斯坦模特兒和網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）因常在社群網站上嶄露自我，穿著清涼，竟在3年前被自己的親弟弟瓦希姆（Muhammad Waseem ）勒死。如今法官判瓦希姆要被終身監禁，不過他毫無悔改之意，並聲稱是因為姊姊「讓家族蒙羞」。

巴洛赫常常上分享自己的自拍照，偶爾小露性感，展現好身材，在網路世界中並不算太大尺度，但是在民風保守的巴基斯坦，卻被視為滔天大罪。2016年，巴洛赫被自己的親弟弟勒死，還稱之為「榮譽處決」，不久之後，瓦希姆被逮捕，當時他向媒體表示，他對於自己所做的事情豪不後悔，他「當然」會謀殺姊姊，因為其舉止「無法容忍」。

此案日前開庭審理，瓦希姆被判終身監禁，他的律師則表示，還會再繼續上訴。另外，穆斯林首領卡維（Mufti Qavi）在案發一個月前，跟巴洛赫自拍，隨後也涉嫌謀殺被逮，最後無罪釋放，他的支持者們在法院外灑花迎接並慶祝。另外，巴洛赫的5個兄弟也被無罪釋放。

▲▼巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）被親弟弟勒死。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦希姆稱姐姐「讓家族蒙羞」。（圖／達志影像／美聯社）

這對姊弟的母親則表示，希望兒子可以獲判無罪，並表示自己已經原諒兒子。「榮譽處決」（honour killings）是指謀殺那些違反父權社會規範的人，而受害者通常為女性，可能會被燒死、槍擊、捅刀或是勒斃。通常「行刑人」都是親人，在該國的法律中，加害者可取得被害者家人的原諒，就無須負責。

巴洛赫案子引起全球關注，之後，該國議會通過的新的法律，執行「榮譽處決」者將判處終身監禁。不過，謀殺案是否被視為「榮譽處決」還得由法官決定，理論上，犯人仍可能聲稱其他動機，而被赦免。巴洛赫的父母一開始堅稱不會放過兒子，但後來改口表示原諒。

巴洛赫最著名的表演包含幫巴基斯坦板球隊表演清涼的脫衣辣舞，以及在情人節時PO出性感的熱舞片。她的大膽作風引來了批評以及威脅，不過也有許多年輕人稱讚她突破社會框架，她在2015年是巴基斯坦Google搜尋十大人物之一。

▲▼巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）被親弟弟勒死。（圖／達志影像／美聯社）

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