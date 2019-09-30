華聞快遞／大興機場線10/1啟用電子計次票　票價曝光！

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》大興機場線明天啟用電子計次票 票價曝光！

隨著地鐵大興機場線開通運營，10月1日起，北京市將推出該線路的區間定期電子計次票。據悉，北京軌道交通專門推出的特定區間的電子計次票種主要包括：草橋站至大興機場站區段，45次票550元（人民幣，下同）、30次票470元、20次票385元；草橋站至大興新城站區段，45次票360元、20次票180元。（中新社）

《河南》河南企業前8月營收利潤雙增長

河南省財政廳指出，今年1~8月，納入財政部門企業經濟效益月報統計範圍的全省企業，營業總收入和利潤實現雙增，應交稅金、已交稅金繼續下降，減稅政策效應持續顯現。（中新社）

《江西》江西首家民營銀行「江西裕民銀行」成立

由民間資本發起的江西省首家民營銀行江西裕民銀行28日在南昌成立，這是中國銀保監會在時隔兩年半之後重啟批籌的第一家民營銀行，也是中國第18家民營銀行。（中新社）

《天津》10月1日起可免費申領社會保障卡

天津市人力資源和社會保障局指出，自今年10月1日起，天津市將取消社會保障卡製卡工本費，申領人不再繳納5元工本費。（新華網）

▼天津市。（圖／CFP）

《貴州》貴陽農交會閉幕簽約總金額32.59億元

為期5天的2019中國·貴陽國際特色農產品交易會於29日閉幕。本屆農交會共有39.8萬人次觀展，參展商家902家，簽約總金額32.59億元（人民幣）。（中新社）

《湖南》長沙將城鄉低保標準提高至每人每月650元

從10月1日起，長沙市所有區(縣市)最低生活保障標準全部按照每人每月的550元（人民幣，下同），提高至650元的標准進行補差救助，惠及低保與特困供養對象近13萬人。（中新社）

《山西》山西四市10月起全面推廣乙醇汽油

山西省政府網站發布《山西省人民政府辦公廳關於做好車用乙醇汽油推廣使用工作的通知》。通知要求，今年1月至12月，在京津冀大氣污染傳輸通道涉及的太原、陽泉、長治、晉城等城市試點推廣車用乙醇汽油。（中新社）

《福建》福建省首個國家級市場採購貿易試點出口額破百億

29日上午10時許，隨著一艘遠洋貨輪在石湖港區鳴笛起錨，福建泉州石獅服裝城市場採購貿易方式試點出口額突破100億元（人民幣）。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）