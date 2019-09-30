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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／滑手機太專心！低頭男當場踩空「滾下電扶梯30階」B1秒直達B2…頭爆血狂哀嚎

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子近日在重慶西站站前廣場搭乘電扶梯時，因為太專心滑手機的關係，結果從地下一樓（B1）滾落30多層台階，直接摔至地下二樓（B2），頭部當場重擊地面狂冒鮮血。周遭不少民眾見狀後嚇得紛紛走避，不過仍有好心人趕緊報警並尋求保全救援，才讓低頭男能在第一時間得到治療挽回性命。

▼男子因為太專心低頭用手機，導致悲劇發生。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼滑手機太專心！低頭男下秒滾落電扶梯30階。（圖／翻攝自紅星視頻）

據《紅星新聞》報導，35歲的陳姓男子26日搭乘電扶梯時，因為邊走路邊低頭滑手機的緣故，不慎一腳踩空，當場墜落10多公尺，直接從B1摔到B2共30多層台階，頭部也因此血流如注。目擊者表示，男子不斷哀嚎，差點失血過多昏了過去。

▼不少民眾看見男子頭破血流，都嚇得走避。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼滑手機太專心！低頭男下秒滾落電扶梯30階。（圖／翻攝自紅星視頻）

附近巡邏的的馮姓警官接到民眾報案後，立刻趕到現場替陳男包紮止血、擦拭臉部的血跡；附近的保全也合力將傷者移到安全的地方，讓陳男能夠側躺在地上，頭向後仰，確保呼吸暢順。據悉，傷者15分鐘後才稍稍恢復呼吸頻率並且維持清醒，之後就送往醫院救治，所幸最終沒有大礙。

▼幸好有好心民眾趕緊尋求支援。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼滑手機太專心！低頭男下秒滾落電扶梯30階。（圖／翻攝自紅星視頻）

陳男事後透露，自己平時就喜歡看網路電視劇，當天他準備到重慶西站出口等朋友會合時，因為看電視劇太入迷，只有稍微用餘光看一下旁邊有手扶梯就直接踩了上去，沒想到這個電扶梯是由B2上升往B1的，導致他「逆向」搭乘還不慎踩空，當場摔得頭破血流。

許多網友看完後都留言回應，「每次坐電梯都擔心那些低頭玩手機的，沒想到真發生了」、「希望能學到教訓」、「走路還是不要玩手機吧」、「低頭族真的很多…」、「最討厭尖峰時段，還有超多人只顧低頭，不敢快趕路」、「這種事故新聞感覺會是我爸媽要我看的」、「生命還是比手機重要啦」、「用看的都覺得痛」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼陳男頭部受到嚴重傷害。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲▼滑手機太專心！低頭男下秒滾落電扶梯30階。（圖／翻攝自紅星視頻）

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