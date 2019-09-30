Live／蘇貞昌迎戰米塔　親赴災變中心坐鎮將與縣市首長視訊

記者陶本和／新北報導

米塔颱風來襲，行政院長蘇貞昌30日上午更改行程，前往「米塔颱風中央災害應變中心」視察，預計會跟各縣市首長視訊連線，了解各地情勢，隨後也會接受媒體訪問。為此，臉書《ETtoday筋斗雲》粉絲專頁全程直播。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

面對米塔颱風，各單位也已經進入備戰狀態，國軍各軍司令部於29日晚間20時30分，配合中央災害應變中心完成一級開設，其餘作戰區將配合地方政府提升開設等級。

國防部指出，為強化國軍災防應援整備工作，參謀總長沈一鳴上將於上午8時30分，主持國防部災防整備會議，要求可能受影響較大的第二、三作戰區，尤須加強各項災防整備，並主動與地方政府充分協調，做好最完善的災防應援工作，將災損降至最低。

國防部表示，國軍29日雖假日期間，待命兵力仍有1萬2000餘人、各類車輛機具3900餘部；並於林口、蘇澳地區分別預置AAV7兩棲突擊車2輛及膠舟2艘，可隨時依令投入執行災害防救任務。

▼米塔颱風路線。（圖／Windy）



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