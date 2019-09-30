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一張圖看懂中颱米塔兩天風雨時程！　下半天北部降雨紫爆

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記者黃翊婷／綜合報導

中颱米塔來勢洶洶，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書分享今日至明日（9月30日至10月1日）的各地風雨時程表，其中花蓮、宜蘭地區從今日上午6時至12時率先受到颱風風雨影響，大台北、基隆以及桃竹苗地區則是從下半天開始出現劇烈風雨，直到明日上午6時至12時各地雨勢才會逐漸緩和。

一張圖看米塔兩天風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲米塔颱風連兩日的風雨時程表。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇，下同）

吳聖宇提到，米塔颱風的強度還有可能增強，半徑有再擴大的趨勢，路徑上可能會更偏向東北角，如果太接近，經過東北角近海時要留意地形作用造成的偏折現象，可能會對北台灣造成較大的威脅，請民眾務必提早做好防颱準備。

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吳聖宇也分享一張由天氣風險公司提供的全台各地風雨時程表，首先30日凌晨0時至6時颱風位於東南方海面，各地風雨狀況還不明顯，同日上午6時至12時颱風接近東方近海，花蓮、宜蘭地區開始出現強風驟雨，接著30日下半天暴風圈進入北、東陸地，大台北、基隆、桃竹苗地區風雨增強，中彰投、台東、雲林以南、金門、澎湖以及馬祖地區受到的影響相對較小，但還是要注意強風。

一張圖看米塔兩天風雨時程。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲米塔颱風的中心可能會很靠近陸地。

明日（10月1日）凌晨0時至6時之間，預估米塔颱風會位於北部近海，這時全台各地都會受到影響，尤其北部、東北部以及馬祖地區的風雨較為強烈，直到同日上午6時至12時之間才會逐漸緩和，但相較於其他地區，大台北、基隆以及桃竹苗的雨勢仍較為明顯。

中央氣象局也提醒，米塔颱風擦邊經過台灣會受到地形影響，加上它沿著高壓邊緣走，往北分量會稍微變小，往西分量會變多，影響北部風雨的時間可能會比原本預期還久，因此明日上午還是會有些許風雨，天氣不會馬上變好，下半天才會回到多雲的天氣型態。

▼米塔颱風結構扎實。（圖／RAMMB）

天氣圖。（圖／RAMMB）

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