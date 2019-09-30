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米塔最大陣風達15級...台灣首當其衝！外媒：注意「洪水級降雨」

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▲▼米塔颱風。（圖／The Weather Channel）

▲米塔颱風。（圖／The Weather Channel）

記者錢玉紘／綜合報導

中度颱風米塔逼近北台灣！美國天氣頻道「The Weather Channel」就指出，目前米塔的威力逐漸增強，台灣是首當其衝，可能會面臨強降雨、洪水和土石流等災害，最高風速可達15級陣風上限，30日要注意的地方還有日本琉球群島。

「The Weather Channel」的氣象學家海瑟（Heather Tesch）提到，米塔的路徑可能回掃過台灣，並經過中國、南韓以及日本，而最先要注意的就是台灣，可能會帶來300到600釐米的降雨量，甚至更多，「絕對可能造成洪水或土石流等災情」，尤其可能發生在山區。

NASA也公布了米塔颱風的衛星雲圖，可以看到颱風結構完整，暴風圈也相當大。NHK報導，日本八重山群島具季最高風速將達每小時144公里；宮古島的最高風速為每小時90公里，沖繩主島的最高風速為每小時64公里，陣風時速為108至216公里，另外，先島群島沿岸浪高最高可達10公尺。

根據預測路徑圖，米塔經過台灣之後，可能轉往中國上海，之後週三到周四之間有機會減弱成熱帶風暴，撲向南韓，接著是日本西部地區，仍可能會帶來強風和豪雨。

全球災害警示與協調系統（Global Disaster Alerting Coordination System）則指出，米塔颱風的最高風速為時速185公里，相當於15到16級陣風，估計影響到的人口有2530萬人。另一天氣預報網站「Windy」也公布預測路線圖，並在推特上提醒大家「注意安全」。

▼「Windy」預測的米塔颱風路線。

▲▼米塔颱風路線。（圖／Windy）

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