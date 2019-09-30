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四季茶旅秋季地景茶會　圓潭生態園區、太興飛瀑步道登場

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▲▼ 阿里山四季茶旅 秋季地景茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山四季茶旅 秋季地景茶會。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 (以下稱阿里山管理處)28日上午在圓潭生態園區舉行｢2019阿里山四季茶旅-秋季地景茶會｣開幕活動，由大阿里山48位茶旅達人搭配陳睿寬老師古琴演奏吟唱進行茶碗展演，揭開活動序幕。透過「溫、置、注、奉」融入單碗奉茶、以匙分茶事茶儀軌，凝視水氣氤蘊，香味撲面而來，茶葉一片片慢慢舒展釋放，茶、水、碗合為一體，體會「茶」從茶園的生與長到製成茶葉，捧一茶碗，品茗欣賞阿里山好茶味，在秋涼時節溫暖了大家的手心及心靈，一切美好的相遇，也創造阿里山茶文化新風貌。

▲▼ 阿里山四季茶旅 秋季地景茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）


延續今年阿里山四季茶旅的春、夏季茶會營造出的特色節氣茶席，獲體驗遊客一致好評；季節遞嬗秋意漸濃，此次秋季茶會以立秋、處暑、白露、秋分、寒露和霜降等六大節氣為主題，由在地社區茶旅達人精心布展契合節氣的體驗茶席，更精選在地食材融入節氣研發限量的秋饗茶點，現場與社區詩人互動吟詠節氣詩可獲贈活動限量茶旅飲杯。活動並配合交通部觀光局「漫慢小鎮音樂會」重量級展演團隊-國立臺灣交響樂團於太興飛瀑步道進行銅管五重奏展演，讓遊客沉浸在悠揚樂聲中，感受山林芬多精與靈氣，品茗阿里山優質高山茶的同時，也讓心靈獲得沉澱與感動。

▲▼ 阿里山四季茶旅 秋季地景茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）
茶會地點於野溪畔及鄰溪瀑布絕佳地景的圓潭生態園區及太興飛瀑步道等二處，太興飛瀑步道更榮獲公共工程金質獎特優的殊榮，成為今夏小鎮漫遊熱門的避暑秘境，步道緊鄰當地稱為「鳳凰穴」的生毛樹溪谷，白露時節成群結隊的黃頭鷺往南遷徙，並在山谷間盤旋，有「萬鷺朝鳳」特殊生態景觀之稱，參加秋季地景茶會的遊客亦駐足觀賞萬鷺翱翔之姿。

▲▼ 阿里山四季茶旅 秋季地景茶會。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山管理處持續形塑阿里山茶文化體驗觀光廊道，邀請民眾109年1月4日參加「阿里山四季茶旅 –冬季古厝茶會」活動，體驗小眾、精緻及深度的茶旅行程，沉醉在阿里山得天獨厚的自然地景及人文風貌所營造的茶體驗環境氛圍，享受茶藝人文，品茗阿里山不同節氣的茶湯滋味。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

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