米塔「緊貼東北角」！10級暴風圈將觸陸　彭啟明示警：晚上是風雨最大時候

▲米塔颱風中心將非常接近台灣東北角，晚上才是風雨最大的時候。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔持續向台灣逼近，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，預計今（30）日至明（10月1日）清晨是颱風距離台灣最近的時候。氣象達人彭啟明分析，過去米塔的路徑一路往西修正，颱風中心非常接近台灣東北角，上午7級暴風圈將觸本島，晚上是風雨最大的時候，傍晚10級暴風圈觸本島，可能要到明天清晨到上午暴風圈脫離，才會解除陸上警報。

彭啟明指出，中颱米塔，在過去的路徑預測上，一路的往西修正，清晨6點半的位置在台灣恆春鵝鑾鼻的東南東方約300公里位置，持續以每小時24公里速度，往北北西方向前進。過去是以西北方向，但目前開始有明顯往北方向，主要是受到位於日本南方海面的太平洋高壓環流勢力影響，這也讓颱風中心非常接近台灣的東北角，暴風圈也涵蓋到台中以北區域。

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▲這次颱風，太平洋高壓發揮關鍵角色，臨門一腳，把米塔推到台灣東北角。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明粉絲專頁）

目前暴風半徑維持180公里，未來仍有再度增強且擴大機會。由於導引氣流明顯，各國路徑都相當一致，需觀察接近台灣時是否因地形而西偏或登陸台灣東北部。預計周二晚上會非常接近長江口區域，周四接近韓國，往日本北海道方向前進。

彭啟明說，根據目前氣象局的路徑推估，今天上午7級暴風圈將觸本島，晚上是風雨最大的時候，傍晚10級暴風圈觸本島，可能要到明天清晨到上午暴風圈脫離才會解除陸上警報，中午前後到傍晚才會解除海上警報。

他強調，今天午後至周二清晨颱風最接近台灣，影響最劇烈，苗栗以北、宜花山區有局部大豪雨或超大豪雨等級雨勢，台中、南投山區有大雨至豪雨，其他中南部、台東地區受地形屏障，預估在大雨等級或以下，沿海需留意強陣風及海浪襲影響。

▲氣象局預報中心課長羅雅尹強調，北台灣地區風雨從下半天過後都會明顯加大，民眾應做好防颱準備。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局預報中心課長羅雅尹則指出，目前在蘭嶼地區已觀測到16級強陣風，花東沿岸也有9-10級強陣風，隨著颱風持續接近，接近颱風中心的宜蘭及北部地區從下午到入夜風力都會再增強；至於降雨部分，今天一整天到明天清晨是降雨最顯著時段，上午北部、宜花已有間歇雨勢，台東、中南部山區也有局部性降雨，同樣下半天起，宜蘭、北部雨勢將明顯增大，氣象局持續發布豪、大雨特報，其中，宜蘭縣、新北山區及桃園山區更升級大豪雨警戒。

▲氣象局針對北北基等14縣市發布豪、大雨特報，其中，宜蘭縣、新北山區及桃園山區升級大豪雨警戒。（圖／中央氣象局）

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