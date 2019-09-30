為了乾妹妹的1萬塊　男子颱風夜喬債不成朋友還被打破頭

▲警方獲報到場，隔開雙方詢問，並在現場查扣到棍棒1支。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區30日凌晨3時許，一名林姓男子為了幫乾妹妹協調1萬多元的債務，在網路上與鄭男等3人相約於中興路上的KTV附近談判，林男帶著王姓友人到場聲援，雙方一言不合隨即爆發肢體衝突，王男遭鄭男持棍棒攻擊，頭部被打傷。轄區警方獲報迅速到場，將鬥毆的雙方隔開後，把現場5人帶回派出所調查，雙方不願提告，全案朝向社會秩序維護法偵辦。

▲王男為了幫乾妹妹協調債務，與對方相約在汐止好樂迪旁的超商談判。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林姓男子（23歲）的王姓乾妹妹在外與人有1萬多元的債務，與債主多次協商卻久未清償，林男為了幫王女喬債，與對方在網路上約戰，並帶著21歲的王姓友人前往中興路上的KTV附近，與20歲的鄭男等3人談判。雙方談判未果，鄭男竟持棍棒攻擊林男、王男，造成王男的頭部有撕裂傷，經檢視並無大礙。

▲警方將現場5人帶返派出所調查，全案依社會秩序維護法偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，接獲民眾鬥毆的報案後，立即派員到場，在現場查扣到1支棍棒，同時隔開雙方問話，，得知雙方是為協調1萬多元的債務而爆發衝突，遭鄭男攻擊的林男與王男不願提起傷害告訴。警方已將現場的5名男子帶返所內調查，全案將依社會秩序維護法辦理。

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