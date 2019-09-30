米塔「來台原因曝光」恐登陸　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班停課標準

▲彭啟明說，米塔在過去路徑預測上一路往西修正。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，太平洋高壓發揮關鍵角色，把米塔推到台灣東北角；今天（30日）午後至周二（10月1日）清晨颱風最接近台灣、影響最劇烈，雖今許多在暴風圈警界區域，在下午會陸續到達停止上班上課標準，但還是提醒您務必要做好所在地的防颱工作，除了雨勢還要注意風勢。

彭啟明在臉書說，米塔在過去路徑預測上一路往西修正，清晨6時半位置在台灣恆春鵝鑾鼻的東南東方約300公里，持續以每小時24公里速度，往北北西方向前進；過去是以西北方向，但目前開始有明顯往北方向，主要是受到位於日本南方海面的太平洋高壓環流勢力影響，這也讓颱風中心非常接近台灣的東北角，暴風圈也涵蓋到台中以北區域。

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彭啟明指出，目前暴風半徑維持180公里，未來仍有再度增強且擴大機會，由於導引氣流明顯，各國路徑都相當一致，需觀察接近台灣時是否因地形而西偏或登陸台灣東北部；預計周二晚上會非常接近長江口區域，然後在周四接近韓國，往日本北海道方向前進。

彭啟明說，根據目前氣象局的路徑推估，今上午7級暴風圈將觸本島，晚上是風雨最大的時候，傍晚10級暴風圈觸本島，可能要到周二清晨到上午暴風圈脫離才會解除陸上警報，中午前後才會解除海上警報。

▼彭啟明指出，今風雨越晚會越有感。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，今午後至周二清晨颱風最接近台灣、影響最劇烈，苗栗以北、宜花山區有局部大豪雨或超大豪雨等級雨勢，台中、南投山區有大雨至豪雨，其他中南部、台東地區受地形屏障，預估在大雨等級或以下，沿海需留意強陣風及海浪。

彭啟明指出，雖今天許多在暴風圈警界的區域，在下午會陸續到達停止上班上課標準，但還是提醒您務必要做好所在地的防颱工作；除了雨勢還要注意風勢，蘭嶼已經出現7級平均風、14級強陣風，這次颱風中心相當接近北台灣，務必要注意風勢，做好該有的防護。

彭啟明說，今是越晚會越有感，務必減少不必要的外出，建議盡量待在家裡，做好防颱是最優先的工作；宜蘭、花蓮清晨起雨勢漸增，下半天後隨颱風北上，花蓮雨勢趨緩，苗栗以北、宜花山區雨量將快速累積，日雨量可能達到大豪雨或超大豪雨（300-500mm），台中、南投山區有大雨至局部豪雨（100-200mm），其餘中南部、台東地區則在大雨等級或以下（50-100mm）。

彭啟明表示，周二颱風持續北上遠離，北部山區仍有局部雨勢，預估清晨後降雨即開始趨緩，僅局部有機會接近或達到大雨等級（50-100mm），風力影響至下午期間；颱風遠離後無西南氣流，周日開始到周二這段影響期間，預估最大降雨熱區落在苗栗以北、宜蘭山區，整體累積雨量400到700毫米。

▼彭啟明說，高壓增強把米塔推向台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明指出，米塔周二遠離後，預期太平洋高壓會逐步接手幾天，轉為典型秋天秋老虎的天氣，很快回溫轉晴，北部有機會轉為較為晴朗舒適天，甚至中午會到30度以上，有點炎熱的天氣。

彭啟明分析，今天的太平洋高壓說實在很「謙虛」，過去幾周有提早打烊的味道；但這次米塔颱風時，卻是發揮關鍵角色，臨門一腳，高壓增強及勢力鞏固相當好，把米塔推到台灣東北角，不管有沒有中心觸陸，也請大家提高警覺。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今是颱風影響最明顯的時間，北部、東北部一整天風雨都滿明顯，北部下半天到周二清晨風雨最大；東南部和中部次之，南部影響程度最低，降雨主要集中在山區，但平地也會飄雨。

官欣平說，目前預估米塔暴風圈上午到接近中午先接觸東部陸地，接著朝東北部、宜蘭近海移動，今午夜離台灣最近，預估以東北角100公里或100公里以內的距離，擦邊近海到北部海面，但也不排除有登陸機會。

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