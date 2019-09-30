颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

▲受颱風來襲影響，國內及國際線等多航班停飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受米塔颱風來襲，國內及國際線航班大受影響！《ETtoday新聞雲》整理出最新的航班資訊，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新航班取消及異動訊息。

遠東航空

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9/30（一）航班異動公告

【國內線】取消14:00以後松山機場起飛航班。取消航班如下：

《往返台北─澎湖》

台北─澎湖FE6029，14:35~15:35

台北─澎湖FE6629，16:05~17:05

台北─澎湖FE027，17:40~18:25

台北─澎湖FE6631，19:15~20:15

澎湖─台北FE6030，16：30~17：30

澎湖─台北FE6630，17:40~18:40

澎湖─台北FE028，19：05~19：50

澎湖─台北FE6632，20:50~21:50

《往返台北─金門》

台北─金門FE6067，14:20~15：35

台北─金門FE071，16：00~17：00

台北─金門FE6069，18：00~19：15

金門─台北FE070，16:05~17：05

金門─台北FE6068，16：10~17：25

金門─台北FE072，17：40~18：40

金門─台北FE8072，18：00~19：00

金門─台北FE6070，19：50~21：05

《往返高雄─金門》

高雄─金門FE8097，16：30~17：20

【國際線】目前共有2航班受影響取消。

桃園－濟州FE722航班取消。

濟州－桃園FE721航班取消。

詳細航班異動請洽遠東航空官網、粉絲專頁。

立榮航空

9/30（一）航班異動公告

1. 台北往返花蓮航班全日取消

2. 台北往返台東航班全日取消

3. 14:00（含）以後由台北出發航班取消

4. 15:00（含）以後離島返回台北航班取消

5. 為因應旅客需求，台北-金門、台北-澎湖、澎湖-台南、金門-高雄、台中-金門航線將增開加班機輸運旅客。

最新航班異動相關訊息，請洽立榮航空網站 或利用APP查詢。

華信航空

9/30（一）航班異動公告

【國內線】

◎ 台北-台東航班全天取消。

◎ 高雄-花蓮航班全天取消。

◎ 台北 13:45以後起飛及降落航班取消。

台中出發國際、兩岸航線：

◎ 所有航班維持正常。

華信航空提醒搭機旅客及接機民眾，多利用華信航空網站查詢最新、即時航班資訊。

台灣虎航

9月30日最新航班異動情形如下：

IT232 桃園-沖繩那霸提前至12:20起飛

IT233 沖繩那霸-桃園提前至15:40起飛，配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於13:40-14:55間完成報到手續

IT203東京成田-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9203

IT220 桃園-大阪提前至16:30起飛

IT221 大阪-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9221

IT255 仙台-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9255

IT606/IT607 桃園-釜山取消

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

阿聯酋航空

受米塔颱風影響，阿聯酋航空9月30日航班異動如下：

9/30 EK366 杜拜—台北

改至9/30杜拜時間19:00出發、10/1台北時間07:30抵達。

9/30 EK367台北—杜拜

改至台北時間10/1早上9:15出發、10/1杜拜時間13:55抵達

加拿大航空

米塔颱風航班異動資訊

9/29 AC017 溫哥華（YVR）-台北（TPE）航班，將依表定當地時間11:00自溫哥華起飛，預計於9/30台北時間14:15抵達桃園。

中國南方航空

受米塔颱風影響，中國南方航空9月30日取消往返台灣航班如下：

CZ3098/CZ3097 台北-廣州/廣州-台北

CZ3018/CZ3017 台北-長沙/長沙-台北

CZ3026/CZ3025 台北-張家界/張家界-台北

CZ3096/CZ3095 台北-上海/上海-台北

CZ3012/CZ3011 台北-瀋陽/瀋陽-台北