颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

▲受颱風來襲影響，國內及國際線等多航班停飛。（圖／記者林敬旻攝）
記者賴文萱／台北報導
受米塔颱風來襲，國內及國際線航班大受影響！《ETtoday新聞雲》整理出最新的航班資訊，請旅客出門搭機，要記得先上網查詢航空公司最新航班取消及異動訊息。
遠東航空
9/30（一）航班異動公告
【國內線】取消14:00以後松山機場起飛航班。取消航班如下：
《往返台北─澎湖》
台北─澎湖FE6029，14:35~15:35
台北─澎湖FE6629，16:05~17:05
台北─澎湖FE027，17:40~18:25
台北─澎湖FE6631，19:15~20:15
澎湖─台北FE6030，16：30~17：30
澎湖─台北FE6630，17:40~18:40
澎湖─台北FE028，19：05~19：50
澎湖─台北FE6632，20:50~21:50
《往返台北─金門》
台北─金門FE6067，14:20~15：35
台北─金門FE071，16：00~17：00
台北─金門FE6069，18：00~19：15
金門─台北FE070，16:05~17：05
金門─台北FE6068，16：10~17：25
金門─台北FE072，17：40~18：40
金門─台北FE8072，18：00~19：00
金門─台北FE6070，19：50~21：05
《往返高雄─金門》
高雄─金門FE8097，16：30~17：20
【國際線】目前共有2航班受影響取消。
桃園－濟州FE722航班取消。
濟州－桃園FE721航班取消。
立榮航空
9/30（一）航班異動公告
1. 台北往返花蓮航班全日取消
2. 台北往返台東航班全日取消
3. 14:00（含）以後由台北出發航班取消
4. 15:00（含）以後離島返回台北航班取消
5. 為因應旅客需求，台北-金門、台北-澎湖、澎湖-台南、金門-高雄、台中-金門航線將增開加班機輸運旅客。
最新航班異動相關訊息，請洽立榮航空網站 或利用APP查詢。
華信航空
9/30（一）航班異動公告
【國內線】
◎ 台北-台東航班全天取消。
◎ 高雄-花蓮航班全天取消。
◎ 台北 13:45以後起飛及降落航班取消。
台中出發國際、兩岸航線：
◎ 所有航班維持正常。
華信航空提醒搭機旅客及接機民眾，多利用華信航空網站查詢最新、即時航班資訊。
台灣虎航
9月30日最新航班異動情形如下：
IT232 桃園-沖繩那霸提前至12:20起飛
IT233 沖繩那霸-桃園提前至15:40起飛，配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於13:40-14:55間完成報到手續
IT203東京成田-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9203
IT220 桃園-大阪提前至16:30起飛
IT221 大阪-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9221
IT255 仙台-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9255
IT606/IT607 桃園-釜山取消
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。
阿聯酋航空
受米塔颱風影響，阿聯酋航空9月30日航班異動如下：
9/30 EK366 杜拜—台北
改至9/30杜拜時間19:00出發、10/1台北時間07:30抵達。
9/30 EK367台北—杜拜
改至台北時間10/1早上9:15出發、10/1杜拜時間13:55抵達
加拿大航空
米塔颱風航班異動資訊
9/29 AC017 溫哥華（YVR）-台北（TPE）航班，將依表定當地時間11:00自溫哥華起飛，預計於9/30台北時間14:15抵達桃園。
中國南方航空
受米塔颱風影響，中國南方航空9月30日取消往返台灣航班如下：
CZ3098/CZ3097 台北-廣州/廣州-台北
CZ3018/CZ3017 台北-長沙/長沙-台北
CZ3026/CZ3025 台北-張家界/張家界-台北
CZ3096/CZ3095 台北-上海/上海-台北
CZ3012/CZ3011 台北-瀋陽/瀋陽-台北