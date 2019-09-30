影／胖米塔午後風雨升級　宜蘭大同降127.5毫米3縣市列大豪雨

▲米塔颱風上午6時在宜蘭南南東方約400公里的海面上。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年的第18號颱風米塔，今（30日）上午6時在宜蘭南南東方約400公里的海面上，持續以每小時24公里的速度往北北西前進，新北市、宜蘭縣和桃園市發布大豪雨特報。氣象局預報課課長羅雅尹表示，中午過後除了彰化以南的平地之外，台灣其他地區都會有風雨，而且愈晚風雨愈大，這樣的狀況會持續到明（10月1日）清晨左右。

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▲氣象局預報課長羅雅尹說明米塔颱風最新動態。（圖／記者莊喬迪攝）

米塔颱風對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東將構成威脅。預計此颱風未來強度還有增強的趨勢。目前警戒範圍，陸上包括了新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮和台東嚴加戒備並防強風豪雨。海上的警戒範圍則包括了台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

▲米塔颱風對台灣東部和北部帶來不小的風雨。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，颱風及其外圍環流影響，台灣及澎湖、馬祖沿海地區易有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，並有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動。

以總雨量的估來看，新北市山區落在500-700毫米、宜蘭縣山區落在500-800毫米、桃園市山區和宜蘭縣平地的總雨量預估上看600毫米，台北市山區則是上看350毫米。

▲米塔颱風總雨量，預估宜蘭山區落在500到800毫米之間。（圖／中央氣象局）

大豪雨特報：新北市、桃園市、宜蘭縣

豪雨特報：基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣

大雨特報：新竹市、南投縣、嘉義縣、高雄市、台東縣