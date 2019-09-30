黃捷被罵「垃圾」提告！鋼鐵韓粉杏仁哥反嗆：不懂尊重長輩

▲黃捷要提告韓粉，被杏仁哥大罵。（圖／記者吳奕靖翻攝、杏仁哥直播YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導



時代力量議員黃捷28日出席活動時，遭到韓粉包圍，遭侮辱「垃圾」等字眼，甚至一度情緒激動想上前施暴，因此她決定向對方提告。死忠韓粉「杏仁哥」29日開直播時卻大罵黃捷「不懂禮義廉恥」、「不尊重長輩」。



知名的韓粉杏仁哥在YouTube直播時爆氣，大罵黃捷和民進黨，「台灣的教育就是被你們教壞的，禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平，你還記得嗎？」、「你現在要告的，都是你的長輩，你當作人家書沒讀那麼多，人情世事就不懂嗎？怎麼可以去告長輩？」

而底下有許多韓粉來留言，同樣也一起罵黃捷，「可悲有這樣的民意代表」、「霸免黃捷」、「台灣現在執政者！已經沒是非公義了！把百姓的繳的稅金血汗錢！養這些害蟲來罵我們垃圾！」、「黃捷的爸爸要管管你女兒」、「挺韓五虎將加油」。

而杏仁哥直播的消息被轉到PTT上，網友反嗆杏仁哥，「老人就不能告? 這邏輯?」、「韓粉真的很期待恢復上個世紀甚至中古世紀的價值觀」、「長輩也不能隨便公然侮辱人吧」、「年紀和智能品德又不是成正比」、「只是老人 不是長輩」、「先罵人的有什麼好尊重的」。

黃捷在28日出席在重陽敬老活動時遭韓粉辱罵「垃圾」、「沒水準」等，她雖現場告誡要提告，但怒罵的民眾仍繼續，黃捷在員警的保護下離開。後來她在臉書上表示，「決定要向韓粉提吿，必須讓社會知道，高雄不是一言堂，尊重不同的意見才是民主社會的基本價值」。