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中颱米塔下半天風雨增強　吳德榮：東北角注意「破壞性」強風

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記者黃翊婷／綜合報導

中颱米塔今日（30日）對台灣影響最為明顯，預計北部、東北部一整天都會有明顯的風雨。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中提到，今晚至明日（10月1日）清晨是米塔距離台灣最近的時段，東北角附近要注意「破壞性」強風，花蓮、台中以及南投地區的民眾也要防範大量降雨及強風，其他地區受到的影響則相對較小。

▲▼米塔颱風0615。（圖／氣象局）

▲米塔仍維持在中度颱風的強度。（圖／中央氣象局，下同）

吳德榮指出，米塔沿著太平洋高壓的邊緣前進，依照中央氣象局的路徑潛勢預測圖來看，不排除中心會在東北角登陸，今晚至明日清晨是距離台灣最近的時候，預估強度都會維持在中度颱風的程度，明日上午才會進入東海，週四（3日）開始侵襲韓國。

請繼續往下閱讀...

吳德榮提醒，受到颱風外圍及環流的接連影響，迎風面尤其是北部山區以及東北部會出現大量降雨，可能導致土石崩塌、落石以及土石流等情況，低窪地區也要注意淹水；而距離米塔中心最近的北部、東北部還要注意強風威脅，東北角更要嚴防「破壞性」強風，花蓮、台中以及南投地區也要防範大量降雨及強風，其他地區雖然受到的影響相對較小，但仍有機會出現局部較大降雨和瞬間強陣風。

▲▼米塔颱風0615。（圖／氣象局）

▲米塔可能會擦過台灣北部近海。

至於颱風什麼時候才會離開，吳德榮表示，明日下半天起水氣就會開始減少，各地會迅速轉為多雲時晴的天氣，週三至週五（10月2日至4日）各地會回到秋高氣爽的天氣，週六（10月5日）因為東半部水氣增加，北部及東半部有可能出現局部短暫降雨，週日（10月6日）受到東北風南下影響，天氣會轉涼，北部、東部將會出現局部降雨。

中央氣象局預報員官欣平也提醒，目前預估米塔颱風的暴風圈會在今日上午到接近中午時先接觸東部陸地，接著朝東北部、宜蘭近海移動，今日午夜離台灣最近，推測會擦邊近海至北部海面，但也不排除有登陸機會，北部、東北部一整天的風雨都會很明顯，北部地區從今日下半天至明日清晨風雨最大，東南部和中部次之，南部的雨勢則大多集中在山區。

▼全台各地降雨情形。

天氣圖。（圖／氣象局）

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