米塔強逼！台鐵12點、高鐵14點前正常營運　「30日交通異動」懶人包

▲米塔逼近台灣，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報天氣圖。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中颱米塔逼近台灣，氣象局30日持續發布海上、陸上颱風警報，包含南投、台中以北及宜花東等地區都納入警戒區。受到颱風影響，陸海空交通皆有異動，《ETtoday新聞雲》 整理如下，民眾出門前務必留意相關訊息。

【高鐵】

請繼續往下閱讀...

※30日下午2時前所有班次維持正常營運。

台灣高鐵公司表示，因應米塔颱風來襲，各車站、基地跟全線都已完成防颱準備，將會加強巡檢頻率，目前依據各項氣象資訊綜合研判，30日下午2點(含)以前將維持正常營運。30日上午10點將公告14點之後的營運模式。

【台鐵】

※30日中午12時前全線各級列車正常行駛。

台鐵表示，因應颱風變化，乘客詢問列車最新運行資訊請洽台鐵局官方網站。另外，關於退、換票及改乘，台鐵說明，(一) 自本島海上颱風警報發佈之日起至解除之日止，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣收手續費後退還票款；(二) 前項旅客持用已使用之車票不得退票。

【船運】

30日共有9航線（國內7航線、兩岸2航線），計31航次（國內23航次、兩岸8航次）停航

1.基隆-馬祖：部分停航（停航1航次，1航班明日上午11點公告）。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

4.南竿-莒光:開航2航班，4航班將視海象決定是否開航。

5.高雄-馬公：全部停航（1航次）。

6.布袋-馬公：全部停航（7航次）。

7.富岡-綠島：全部停航（4航次）。

8.富岡-蘭嶼：全部停航（2航次）。

9.後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

【國道】

因應輕颱米塔來襲，國道高架路段將啟動強風管制措施

高公局表示，將針對高架路段（A級路段：國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳；B級路段：國道3號香山至快官及國道4號全線）依平均風速強度進行相關交通管制措施，籲請欲行經上述路段之用路人注意相關管制資訊發布情形。

依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限將降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續宣導大型車改道行駛。另其他高架或河川橋梁路段，高速公路局亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，仍請注意路況小心駕駛。

當風力預計達到強風管制標準時，將適時提前發布預警資訊及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引用路人於相關路段之降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊，亦會藉由1968App、廣播、媒體等管道發布及推播相關資訊。

【公路】

29日20時30分，公路總局因應中央氣象局發布米塔颱風陸上颱風警報，已提升為一級開設應變小組，視風雨狀況即時發布預警警戒作為，以維用路人安全，警戒路段有台2線濱海公路、台2甲線陽金路段、台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台7乙線、台8線上谷關-大禹嶺路段、台9線北宜公路及蘇花公路、台9甲線烏來-孝義路段等。

公路總局強調，將派員駐點守視、定時巡查，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨警戒訊息，預為規劃行程。

公路總局指出，截至29日21時，受米塔颱風環流影響預警性封閉道路計1處：台8線116K-153K關原至洛韶路段，於今29日17時實施預警性封閉道路，至30日視雨勢及邊坡狀況機動管制或戒護通行。

【航空】

遠東航空

9/30（一）航班異動公告

【國內線】取消14:00以後松山機場起飛航班。取消航班如下：

《往返台北─澎湖》

台北─澎湖FE6029，14:35~15:35

台北─澎湖FE6629，16:05~17:05

台北─澎湖FE027，17:40~18:25

台北─澎湖FE6631，19:15~20:15

澎湖─台北FE6030，16：30~17：30

澎湖─台北FE6630，17:40~18:40

澎湖─台北FE028，19：05~19：50

澎湖─台北FE6632，20:50~21:50

《往返台北─金門》

台北─金門FE6067，14:20~15：35

台北─金門FE071，16：00~17：00

台北─金門FE6069，18：00~19：15

金門─台北FE070，16:05~17：05

金門─台北FE6068，16：10~17：25

金門─台北FE072，17：40~18：40

金門─台北FE8072，18：00~19：00

金門─台北FE6070，19：50~21：05

《往返高雄─金門》

高雄─金門FE8097，16：30~17：20

【國際線】目前共有2航班受影響取消。

桃園－濟州FE722航班取消。

濟州－桃園FE721航班取消。

詳細航班異動請洽遠東航空官網、粉絲專頁。

立榮航空

9/30（一）航班異動公告

1. 台北往返花蓮航班全日取消

2. 台北往返台東航班全日取消

3. 14:00（含）以後由台北出發航班取消

4. 15:00（含）以後離島返回台北航班取消

5. 為因應旅客需求，台北-金門、台北-澎湖、澎湖-台南、金門-高雄、台中-金門航線將增開加班機輸運旅客。

最新航班異動相關訊息，請洽立榮航空網站 或利用APP查詢。

華信航空

9/30（一）航班異動公告

【國內線】

◎ 台北-台東航班全天取消。

◎ 高雄-花蓮航班全天取消。

◎ 台北 13:45以後起飛及降落航班取消。

台中出發國際、兩岸航線：

◎ 所有航班維持正常。

華信航空提醒搭機旅客及接機民眾，多利用華信航空網站查詢最新、即時航班資訊。