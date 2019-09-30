臉書留言罵韓粉「吃屎長大的五毛」　爆氣哥挨告慘賠2萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓男子因為政治立場不同，2018年10月間在基進黨市議員參選人洪正的臉書與另一名簡姓網友留言互罵，內容包含「韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」、「恁爸就等你」等，結果挨告妨害名譽。高雄地院法官認為林男的留言帶有鄙視、輕侮的意味，最後依公然侮辱罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲洪正這篇PO文掀起林男和簡男留言爭論。（圖／翻攝自Facebook／洪正，下同）

判決書中提到，林男2018年10月30日深夜11時許與簡姓網友在網路上起爭執，一氣之下就在洪正的臉書貼文下方留言開罵，「X！韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」、「X！又兩個從小吃屎長大的五毛，就是這樣的水準！水平是中國共匪的用語！」、「簡XX，X！恁爸就等你！」、「自己刪文！還賴（LINE）別人刪文！沒種」等等，用字相當直白。

簡男無辜挨罵，憤而提告妨害名譽。林男到案後坦承的確有在公開的留言區罵人，但一切都是因為簡男和其他網友先挑釁，「他們罵我，我才會留言，絕無公然侮辱的犯意。」

▲林男留言痛罵簡男。

不過，高雄地院法官勘驗留言截圖，發現簡男的用語並沒有挑釁的意思，反而是林男的留言句句都有鄙視、輕侮的意味，的確足以貶損簡男的人格以及社會評價。

法官認為，林男受過高等教育（大學畢業），卻不知謹言慎行，草率在他人臉書以粗鄙不堪的文字辱罵，無視簡男的人格尊嚴，犯後還矢口否認，難認有深切反省之心，加上他迄今仍未取得原諒或達成和解，實有不該；衡量簡男的名譽損害程度以及林男的經濟狀況，最後依公然侮辱罪判罵人的林男拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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