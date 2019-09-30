大豪雨特報來了！米塔暴風圈估近午觸陸　北部越晚風雨越大影響時間恐拉長

▲氣象局觀測，颱風今晨5時中心位置在宜蘭的南南東方約410公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（30日）受到中度颱風米塔影響，各地都會下雨，影響最明顯是北部、東北部和東部，預估以「擦邊」近海機率比較大，但也不排除有登陸機會。

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氣象局對14縣市發布豪雨特報表示，今至周二（10月1日）宜蘭縣、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區及南部山區有局部大雨發生的機率；受地形影響，西半部降雨今下午起將明顯增強，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▼米塔颱風進逼。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，颱風今晨6時中心位置在宜蘭的南南東方約400公里海面上，以每小時24公里速度向北北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

氣象局說，颱風暴風圈正進入巴士海峽及台灣東南部近海，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東將構成威脅，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今是颱風影響最明顯的時間，北部、東北部一整天風雨都滿明顯，北部下半天到周二清晨風雨最大；東南部和中部次之，南部影響程度最低，降雨主要集中在山區，但平地也會飄雨。

▲▼官欣平說，預估米塔將以「擦邊」方式通過近海。（圖／氣象局）

官欣平說，目前預估米塔暴風圈上午到接近中午先接觸東部陸地，接著朝東北部、宜蘭近海移動，今午夜離台灣最近，預估以東北角100公里或100公里以內的距離，擦邊近海到北部海面，但也不排除有登陸機會。

官欣平提醒，預估米塔「擦邊」時受到地形影響，以及沿著高壓邊緣走，往北分量稍微變小，往西分量變多，影響北部風雨的時間可能會比原本的預期還久，因此周二上午還是有些風雨，天氣沒有馬上變好，下半天就會變多雲。

官欣平表示，米塔未來的環境條件沒有不利，也沒有以前有利，還會「緩慢增強」，接近影響台灣時維持中颱強度。

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