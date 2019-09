13歲少年遭2惡少圍毆...撞柱身亡！家長忍痛器捐「把悲劇變禮物」

▲加州少年被霸凌毆打致死。(圖/翻攝自YouTube/ABC7)

美國加州校園日前發生霸凌悲劇,13歲少年迪亞哥(Diego)被兩名惡質同學圍毆,跌倒後撞到柱子,送醫之後治療8天,仍傷重不治。可怕的事件引起當地民眾不滿,並要求該校區的管理人辭職下台,在其辦公室外群聚抗議。

這起事件發生在16日, 加州莫雷諾谷(Moreno Valley)里程碑中學(Landmark Middle School)的學生迪亞哥在學校內倍到兩名同學毆打,過程也全被拍下來。影片中可以看到,迪亞哥被打到倒在地上,隨後頭部撞到一旁的水泥柱子,導致重傷。

警方接獲通報到場後,醫護人員立刻將迪亞哥送醫搶救,但是到了24日晚間,迪亞哥仍然傷重不治。警方發布的聲明指出,迪亞哥的家人準備將其器官捐出,「將這場悲劇轉換成送給其他孩子的禮物」。

目前兩名打人的13歲男孩都已經被逮捕拘留,基於年齡因素,無法公布身分細節,可能會以惡意攻擊等罪名起訴。莫雷諾谷聯合教區管理人柯奇歐拉(Martinrex Kedziora)表示,日後會增加更多措施,確保孩子的安全。

同學們形容,迪亞哥是個聰明的學生,很喜歡笑,能讓周圍的人都感到開心。在25日晚間,許多人來參迪亞哥的追思會,而當柯奇歐拉出現後,憤怒的家長們群聚抗議,一名家長表示,「沒有任何藉口,他必須要下台」,由於抗議人潮過多,柯奇歐拉只好回到自己的辦公室避難。

▼教區管理人柯奇歐拉被家長包圍

Things got intense at Diego’s vigil between community members and Moreno Valley Unified School District Superintendent Martinrex Kedziora pic.twitter.com/KHDI4OgjSO