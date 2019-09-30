13歲少年遭2惡少圍毆...撞柱身亡！家長忍痛器捐「把悲劇變禮物」

▲加州少年被霸凌毆打致死。（圖／翻攝自YouTube／ABC7）

記者錢玉紘／綜合報導



美國加州校園日前發生霸凌悲劇，13歲少年迪亞哥（Diego）被兩名惡質同學圍毆，跌倒後撞到柱子，送醫之後治療8天，仍傷重不治。可怕的事件引起當地民眾不滿，並要求該校區的管理人辭職下台，在其辦公室外群聚抗議。

這起事件發生在16日， 加州莫雷諾谷（Moreno Valley）里程碑中學（Landmark Middle School）的學生迪亞哥在學校內倍到兩名同學毆打，過程也全被拍下來。影片中可以看到，迪亞哥被打到倒在地上，隨後頭部撞到一旁的水泥柱子，導致重傷。

警方接獲通報到場後，醫護人員立刻將迪亞哥送醫搶救，但是到了24日晚間，迪亞哥仍然傷重不治。警方發布的聲明指出，迪亞哥的家人準備將其器官捐出，「將這場悲劇轉換成送給其他孩子的禮物」。

目前兩名打人的13歲男孩都已經被逮捕拘留，基於年齡因素，無法公布身分細節，可能會以惡意攻擊等罪名起訴。莫雷諾谷聯合教區管理人柯奇歐拉（Martinrex Kedziora）表示，日後會增加更多措施，確保孩子的安全。

同學們形容，迪亞哥是個聰明的學生，很喜歡笑，能讓周圍的人都感到開心。在25日晚間，許多人來參迪亞哥的追思會，而當柯奇歐拉出現後，憤怒的家長們群聚抗議，一名家長表示，「沒有任何藉口，他必須要下台」，由於抗議人潮過多，柯奇歐拉只好回到自己的辦公室避難。

▼教區管理人柯奇歐拉被家長包圍