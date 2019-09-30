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社會 社會焦點 保障人權

學生下課嬉鬧一句「有病」遭甩巴掌　國中女師誤會掰：我是自衛

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記者黃翊婷／台北報導

高雄市某國中的楊姓英文女老師誤會郭姓女學生罵自己「有病」，氣得當場甩了學生一巴掌，2014年間被校方記了兩個申誡，她不服提告，辯稱只是推了學生一把，沒有打人。不過，最高行政法院合議庭並不採信楊女的說詞，最後判她敗訴確定。

判決書中提到，楊女任教的班級學生及家長多次向輔導老師投訴，她情緒控管不佳、上課聲音太小、與學生之間缺乏互動，甚至會在課堂上說出種族歧視、不雅字眼或是人身攻擊等言論，而且管教學生的標準不一，會隨意記警告、申誡以及大小過，或是耽誤大家的下課時間。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲楊女被投訴會在課堂上說些人身攻擊的言論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

更誇張的是，2014年6月間郭姓女學生與林姓同學在下課時間玩耍，兩人剛好站在楊女旁邊，她開玩笑地對同學說了一句「林XX，你有病」，沒想到下一秒就遭老師站起來狠甩一巴掌。楊女也因為上述原因，被校方記了2個申誡。

對於學生指控體罰一事，楊女辯稱，當時郭姓女學生靠得很近，幾乎就在她的耳邊，出於自衛才會順勢將人推開，「當時我的周圍都是學生，無法移動，所以我推開她，應該是推到太陽穴附近的位置」。

▲女學生，女高中生，女高校生，正妹，女同學，背影。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲郭姓女學生下課與同學嬉鬧，卻被楊姓女老師誤會而挨了一巴掌。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

不過，最高行政法院合議庭認為，楊女並不否認當時有以手掌碰觸郭姓女學生等肢體動作，等同於相互印證了學生的自述內容，足以認定她的確對郭生的身體做出施加強制力等動作，雖然沒有達到身體組織受損的傷害程度，但已經足以導致學生身心感到痛苦，符合體罰行為的定義。

合議庭表示，按照《教育基本法》第8條第2項規定，學生不應受到任何體罰以及霸凌行為；另外，校方按照情節輕重可以予以教師申誡、記過等處分，記楊女2個申誡並無過當，也符合相關規定，最後判她敗訴，全案確定。

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