米塔來襲快移車！　北市水門將全面關閉...紅黃線開放停車

▲因應中度颱風米塔來臨，水利處預計30日關閉全市疏散門。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

中度颱風米塔逼近，中央氣象局於29日發布海上陸上颱風警報，北台灣除新竹市外，台北市、新北市、桃園市等多個縣市均停班停課，台北市水利處為預防淹水危害，在29日晚間8時啟動河川區車輛「只出不進」的管制措施，除將提防外的貨櫃、流動廁所搬離外，同時禁止民眾車輛進入停放，預計在30日關閉北市各河川的疏散門。

▲警方在水門外進行交通管制，管制堤防外車輛只出不進。（圖／記者游宗樺攝）

因應米塔颱風來襲，台北市除宣布停班停課外，同時從29日晚間8時開始，管制堤防外河川區車輛只出不進，並開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線有條件停車，並暫停該區域路邊停車收費。台北市水利處表示，啟動堤外車輛管制後，民眾不可再將車輛駛入河川區停放，並呼籲已停放的車輛要提早開走，

▲大稻埕碼頭停車區仍有車輛停放。（圖／記者游宗樺攝）

水利處指出，配合「河川管理辦法」避免影響防洪安全，颱風來臨時停放在堤外的浮動碼頭、流動廁所等設備均須全數撤離，於29日中午展開撤離作業，並在30日凌晨0時許將北市內的10 座碼頭引橋、7座浮筒碼頭和68座景觀廁全數撤離完畢。另外，將於30日上午10時許備妥發電機、抽水機等設備於地勢低窪地方待命，防止瞬間豪大雨造成淹水。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►賊母子誆投資潮牌狂詐6000萬！兒遭判刑 母「斷子求生」人間蒸發

►他嗆聲要在「滅火器樂團」演唱會開槍！警方在高雄逮人 恐嚇原因揭曉

