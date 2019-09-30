超過8萬人朝聖！蔥油餅加蛋每份600在日本大排隊　台灣果醬1小時完售



▲2019 Taiwan Plus在日本東京上野公園舉行，蔥油餅加蛋每份600日圓大排長龍。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／東京報導

台灣在日本最大規模的音樂市集和文化活動「2019 Taiwan Plus」在29日落幕，2天估計超過8萬人參與！許多台灣美食超受歡迎，例如蔥油餅加蛋每份600元日幣，從白天到晚都大排長龍；其他像是珍奶、台南蜷尾家冰淇淋也在中午銷售一空，而獲獎的MIT果醬品牌「好食光Kaya Jam」更在開展1小時創下完售紀錄，可見近來日本瘋「台味」的程度！

▲▼蔥油餅加蛋等台味小吃都大排隊。（圖／記者林育綾攝）

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文化總會自去年起在日本開始「Taiwan Plus」3年計畫，今年二度前往東京上野公園，在9月28、29日大規模舉行，主題為「台灣新感覺」，期望讓日本認識更多元的台灣文化、美食、音樂、創意與生活型態，現場除了有50攤體驗市集，也有8組台灣音樂人輪流表演，宛如一場大規模的「台日文化交流盛宴」，就連東京都知事小池百合子也前來站台，甚至有人在攤位捕獲「野生」王建民。



▲東京都知事小池百合子、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，在2019 Taiwan Plus開幕當天一起逛市集、喝珍奶。（圖／文化總會提供）





▲在市集上捕獲野生王建民。（圖／文化總會提供）

除了吸引日本人、外國遊客，還有不少在日本唸書或工作的台灣人，許多人表示「現場就像台灣同鄉同學會，全東京的台灣人應該都聚集了！」還說這是有史以來感受最為深刻、最原汁原味的台灣文化活動，非常驕傲能在日本，有機會親自帶朋友來體驗最純的台灣魅力，而推特上也一致好評。

「50攤體驗市集」由長期深耕台日文化交流的株式會社朝寢坊屋策畫，上午10點尚未開攤，便吸引人潮聚集，其中「蔥油餅加蛋」每份600日圓與台灣相比雖然較貴，但這樣的點心在日本是相當合理的價錢，從開張就不間斷大排長龍。

台南蜷尾家冰淇淋、珍珠奶茶都在中午左右就銷售一空；而曾在2019年獲得「世界柑橘類果醬大賽」年度雙金大獎的品牌「好食光Kaya Jam」，更創下在開展1小時後最快完售驚人紀錄。



▲珍奶大約中午就完售。



除此以外，文總發行的雙月刊文化雜誌《Fountain新活水》也銷售一空，營業額突破11萬日圓。台北霞海城隍廟月老更跨海來日，現場吸引爆滿民眾求姻緣、人緣，「家將臉譜彩繪」的排隊人潮不斷，也讓日本令和元年，師傅在日本的第一張半臉臉譜誕生。



▲文總發行的雙月刊文化雜誌《Fountain新活水》也很受歡迎，銷售一空。（圖／記者林育綾攝）



在音樂會上，連續2日共8組台灣音樂團體輪番上台，包括客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、JAZZ美聲女伶「9m88」、「李英宏 aka DJ Didilong」、「DSPS」、「雷擎」、在日擁有大批粉絲的「宇宙人」樂團等。

生祥樂隊也透露，由於明年就是2020東京奧運，一直很想寫一首歌為台灣的運動員加油打氣。



▲9m88在日本超多粉絲！現場感染力讓許多人跟著搖擺。（圖／文化總會提供）



▲生祥樂隊希望在2020東京奧運來臨前，為台灣的運動員寫歌加油打氣。

29日壓軸，由台灣最具代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」登場，今年正好也是Tizzy Bac成團20週年，對於此次在2019 Taiwan Plus演出，兩位團員惠婷（主唱兼鍵盤手）、前源（鼓手）都說，相較於過去在國外參加的音樂祭，這場活動更有「文化交流」的感受，可以感覺到台下觀眾的心態比較開放、包容，而不是用嚴厲的評審眼光審視，讓他們表演起來也非常盡興和開心，跟觀眾的距離也比較近。

▲▼Tizzy Bac今年成團20週年，此次在日本演出感受別不同。（圖／文化總會提供）



惠婷相當喜愛日本文化，平時也勤練日語，在表演時能親自與日本觀眾對話。對於Tizzy Bac能夠走到20年，她表示一直都希望可以長長久久，但台灣的樂團文化其實還不夠深，很多團面臨現實考驗解散，期許自己能成為「持續往前累積的人」，就好像日本常有50年以上的職人，「一生專心做好一件事，做到死為止，這是很幸福、讓我很羨慕的事！」

有不少人認為，今年的Taiwan Plus人潮更勝去年，除了因為好天氣、擴大規模宣傳的緣故，也有「霞海城隍廟」月老的加持，牽起台日友誼。明年（2020）的Taiwan Plus預計在4月三度前往日本，將會在日後陸續公佈，詳情可追蹤文化總會臉書。

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