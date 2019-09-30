中洲老人食堂東石鄉第五處　嘉縣第61處服務據點

▲東石鄉中洲社區老人食堂揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「作伙吃，有厝味」嘉義縣第61個老人食堂-中洲老人食堂，在縣政府經費補助、公所及社區幹部努力下，這也是繼東石老人食堂，東石鄉第5個老人食堂縣長翁章梁等人揭牌啟用。縣府也從今年度開始，老人食堂食材補助人數從原來50人，將提高為100人，期盼更多長輩來參加共食服務。

▲東石鄉中洲社區食堂為嘉縣第61站老人食堂。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣老年人口多，截至1月底，嘉義縣老年人口比例高達19.12%，為鼓勵老人家走到戶外，增加社會互動機會與生活空間，在社區幹部努力下，運用社區活動中心空間，向縣府申辦「作伙吃有厝味－老人食堂」，由縣府補助的廚房設備及食材，每周六為社區老勢大提供午餐，約80多位長輩來到食堂用餐。

▲老人食堂長輩依序取餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，從他當社會局長開始就一直持續推動的老人食堂，老人食堂意義不只是吃一頓飯，而是鼓勵老勢大走出家門，走到戶外，參與社區活動，大伙一起煮飯、聊天、作運動，互相照顧，才能活得健康快樂，讓社區有家的感覺，是縣府未來必須努力的方向。

翁章梁在致詞中也感謝社區志工的努力與支持，因為老人食堂除了靠縣府補助外，沒有一群熱心的社區志工也很難成功，一起來讓社區變得更好。

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