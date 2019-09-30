新榮戲院上演電影《照護人》　嘉市營造全齡幸福長照

▲嘉市府《照護人，有您真好》長照倡議影片欣賞會，邀請長照人員到場觀賞ˋ。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為探討長期照護精神，提升對失智症照護認知，進而推動以人為本的照護理念，嘉義市政府在新榮戲院辦理長期照顧倡議電影欣賞，嘉義市長黃敏惠親自出席映後座談會，邀請市民及長照單位一同觀賞《照護人，有您真好》電影。《照護人，有您真好》改編自日本新型態社區照顧「葵照護」的故事，期盼帶領更多人投入長照服務，共同營造出全齡幸福長照理念與價值。

▲嘉市府於新榮戲院上演《照護人，有您真好》長照倡議影片欣賞會。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠首先感謝所有照護者，透過電影讓我們面對失智症的問題，讓我們知道可以為失智者做甚什樣的事情，這是高齡化社會必將面臨的挑戰，電影欣賞會報名幾乎秒殺就代表著我們已經意識到問題的存在，並且積極努力、整合資源、串聯網路，用更健康、更正向的心態來面對。

黃敏惠強調，電影分享了年輕人與祖輩的相處與互動，這種跨越世代的經驗，會鼓勵我們更有信心。長期照護的工作是很意義、非常有尊嚴的，也歡迎更多有理想的年輕人、不同領域的民眾共同投入。

社會處表示，根據內政部統計，我國於107年3月滿65歲以上老年人口超過300萬人，佔總人口14.1%，嘉義市老年人口早在106年10月底超過14.02%，正式邁入高齡社會，截至108年8月本市總人口數268,068人，65歲以上人口有40,764人，占總人口15.21%。為因應未來超高齡社會造成社會衝擊，希望藉由電影來吸引大家一同投入長照服務行列，讓市民看見「照護工作」是份專業知識與服務技能並具的工作，是人和人之間最親近的社交互動關係，也需要具備愛心、耐心及毅力。

《照護人，有您真好》在日本「葵照護」社區照顧機構拍攝，片中描述機構破除藩籬，融入社區與長輩生活模式。透過菜鳥照顧服務員與失智症奶奶的互動故事，動人又帶點詼諧的劇情，讓更多人看見溫暖的照護服務。電影播畢之後，社會處更舉行映後座談，在場照護者發言踴躍，分享自己的經驗、更為照護者加油打氣，期待「以人為本」的照顧服務精神在台灣發芽茁壯。

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