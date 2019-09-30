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停班課不同調！新竹這間公司橫跨縣市　網驚：依座位放假嗎？

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▲停班課不同調！新竹這間公司橫跨縣市　網驚：依座位放假嗎？。（圖／翻攝新竹大小事）

▲新竹一家半導體因為橫跨縣市，意外成為討論話題。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為了米塔颱風30日到底上班不上班，讓新竹縣市成為全台灣最熱話題之一，新竹縣、市政府於晚間10點分別宣布不上班和要上班的公告，讓新竹縣、市幾乎炸翻了鍋，有上班族哀嚎大人小孩不同步，也有學校乾脆直接宣布放假1天，而在新竹的一間半導體公司，就因為同時橫跨新竹縣市交界，也意外成為網友討論的話題。

▲停班課不同調！新竹這間公司橫跨縣市　網驚：依座位放假嗎？。（圖／翻攝新竹大小事）

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▲有網友PO出疑似公司工作守則，內文寫著新縣政府規定決定颱風天是否放假。

位於新竹的瑞昱半導體，大門在新竹市，但公司內部建築卻經過新竹縣，好奇的網友上網詢問「這樣到底要不要停班？」。短短的1小時，就造成170則的討論，網友開玩笑說「前門要上班，後面的自己放假」、「看座位」、「A棟上班B棟不上班」、「左邊的人不用上班，右邊的人要上班」、「後門不要，走前門要」。

雖有網友PO出疑似該公司的員工守則，內容寫到「颱風天放假依據法源：新竹總公司，以新竹縣政府發布的消息為準則」，不過是否屬實仍帶查證，只是這間橫跨新竹縣市的半導體公司，已意外成為米塔颱風的最熱延伸話題了。

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