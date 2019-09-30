文財殿捐助營養午餐費弱勢教育基金　近萬名學子受惠

▲文財殿捐助學子營養午餐費及弱勢教育基金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文財殿29日舉行文財尊神聖誕祝壽典禮，市長黃敏惠擔任主祭官，頒發108學年度補助學校營養午餐及弱勢教育基金，作為弱勢學生之課後輔導及寒、暑假輔導費給嘉義市、縣及雲林縣36所學校（高中職、國中、國小），計有919名學生受惠，共569萬9,738元並另補助嘉義女中舞蹈團經費10萬元。

▲黃敏惠感謝文財殿。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，「政府的力量有限，民間的力量無窮」，農曆九月初一是文財尊神聖誕千秋，感謝文財殿及所屬「文通慈善會」宏揚文財尊神慈悲濟世精神，補助919位學童學校營養午餐及弱勢教育基金，長期從事社會慈善救濟工作，不遺餘力。並告訴弱勢的孩子們，只要願意努力，社會上就會有許多善心的力量願意給予協助，也期望學子在未來有能力後，能夠回饋社會。

▲黃敏惠感謝文財殿捐助學子營養午餐費及弱勢教育基金。（圖／記者翁伊森翻攝）

文財殿及所屬文通慈善會自92學年度起，連續慷慨捐助弱勢學生營養午餐費及弱勢教育基金，截至107學年度，共累計有9,058名學童受惠，捐助金額達4,714萬9,557元。不僅幫助嘉義市弱勢學生，還擴及至嘉義縣及雲林縣，更加彰顯財神爺旺人旺地的善舉，使弱勢學童能安心用餐，快樂上學。

此外，文財殿每3年舉辦1次慈善園遊會，邀請6百多戶急難救助戶參加；提供弱勢家庭急難救助、喪葬補助、醫療補助、發放白米等；每年辦理冬令救濟活動暨義診義剪活動；長期贊助「千盞燈 照亮眾學生」助學計畫等，將溫暖傳遞到社會的每個角落。

文財殿並積極從事教育、文化工作，自99年開始舉辦「財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽」；補助嘉義地區國中弱勢學生教育課後輔導經費；自 105年起，開辦「人文關懷-攝影扎根計畫」，長期培養弱勢的國中、國小對攝影有天份的學生；贊助發行《幼穎兒童臺語文學》，讓台語文學、台語之美繼續傳承。

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