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一介平民變成情報特務！《摩薩德間諜》取材史上最偉大間諜

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圖文／鏡週刊

因為電影《返校》大紅，不知道是否有人會納悶，在同時間的年代（民國50年代、西元60年代），世界上其他角落在發生什麼事情呢？恰好這時《摩薩德間諜》出現了。

「摩薩德」是以色列特務機關，最近也成為許多影視題材取材的對象（我猜是因為機密解禁了），而《摩薩德間諜》的故事則是關於這個機構，堪稱是有史以來最偉大的間諜，伊萊科恩（Eli Cohen）的故事。

推薦給：
  1. 喜歡看《亞果出任務》這類驚悚諜報題材的觀眾。
  2. 看完《返校》後對當時歷史充滿興趣的人。

伊萊是出生在埃及的猶太人，讓他從小就會阿拉伯語。在以色列建國後，他還自願從軍。雖然在以色列成家立業，但他內心深處一直想替國家效力。加上當時中東情勢緊張，戈蘭高地天天都有各種小規模的衝突，讓邊境的以色列農夫死傷不斷。此時以色列政府才發現，他們對於敘利亞情資一無所知，必須緊急派人混入臥底。在這樣的狀況下，伊萊從一介平民成為情報特務，但他不得讓妻子娜迪婭知道自己做的任何事情。

請繼續往下閱讀...

對於習慣看諜報片的觀眾來說，各種高科技的設備、軍火現在都是家常便飯，但在當時根本沒有那些東西。一個好的間諜（情治人員）就是要靠演技，伊萊因為會說阿拉伯語，在阿根廷以假身份卡默出沒。卡默是個出手闊綽的阿拉伯商人，很想回到敘利亞老家，他的出手大方很快就引來愛慕虛榮的阿拉伯人注意，要幫他介紹門路給他，就這樣一路讓他越來越接近敘利亞軍方。甚至在大馬士革目睹了政變，讓他成為國防部次長的熱門人選。

伊萊科恩化身為商人卡默，大肆採買各種敘利亞製造的商品，銷往世界各地，讓他成為許多人想攀附的對象。（Netflix提供）

整齣劇的畫面都有一種時代感，特別是以色列的部分都好像上了濾鏡、達到一種類似抽色的效果（這是因為以色列建國維艱嗎？）。當伊萊的任務越來越順利之際，他自己也面臨越來越多的難題，包括他必須結交敘利亞上流社會的千金來掩飾自己，但內心深處卻無法掩飾拋下妻子娜迪婭的罪惡感。或他用酒池肉林真的吸引了敘利亞軍人上鉤後，卻又對這些事情厭惡至極。

《摩薩德間諜》讓觀眾更深入這段以色列建國初期的政經氣氛，周圍阿拉伯國家的敵愾同仇。1994年拿到諾貝爾獎的阿拉法特，在劇中只是一個提到的人名、是敘利亞政府想要栽培、以便打擊以色列的恐怖份子。海珊也不過是敘利亞軍方提到的一個人名。而賓拉登在劇中還只是一個小孩，他爸爸則是出面替敘利亞採買的一個人頭、藉機躲過國際情報人員的注目。這些過往在新聞上的名人，都成了構成故事背景的一小部分。

不過整齣劇最耀眼的，是完全拋棄搞笑戲路的男主角沙夏拜倫科恩（Sacha Baron Cohen ）。是的，沙夏拜倫科恩是在倫敦出生、英國成名的猶太裔喜劇明星。有趣的是，沙夏拜倫跟伊萊有許多共通點，姓都是科恩，也都是在海外長大。

沙夏拜倫科恩最拿手的就是扮成虛構的喜劇人物，跟真實的人物互動，然後把被激怒的狀況拍下來（基本上就是現在許多YouTuber會做的事），代表作《芭樂特》就是這樣到處整人、弄到哭笑不得。要不然就是在《悲慘世界》以黑店老闆姿態瘋狂搶戲，你絕對不會想到他會有認真演戲的一天。但《摩薩德間諜》完全證明了他嚴肅的一面，他詮釋的伊萊並不像一個英雄，更像是一個無人能瞭解（也不讓人瞭解），徹底孤獨的人。也許這對一個間諜來說，可能是最大的榮耀。

 


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