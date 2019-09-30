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嘉縣環境知識競賽　20位選手晉級11/16全國賽

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▲▼ 嘉義縣環保知識競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣環保知識競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升民眾環境素養及倡導環保知識，嘉義縣環保局在稻江科技暨管理學院舉辦108年度嘉義縣環境知識競賽，超過250名以上強棒齊聚會場拚搏環保達人頭銜，第一名可獲得50吋液晶顯示器乙台，前五名達人將取得環保署辦理的全國總決賽選手資格，11月16日將代表嘉義縣參加在台灣大學舉辦的108年全國大賽，爭取環境強棒打擊者寶座。

▲▼ 嘉義縣環保知識競賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣環保知識競賽第一名獲得電視。（圖／記者翁伊森翻攝）

環境知識競賽分為國小、國中、高中(職)及社會組四個類組，各組採「淘汰賽」及「驟死賽」兩階段競賽方式，最後錄取各組前5名晉級全國賽。

環保局長張穆根希望藉由環境知識競賽，加強民眾對環境保護及環境守護的熟悉度，讓隊員在準備過程中確實吸收環境知識，並透過活潑、刺激的競賽方式激起民眾的好勝心，在生活中學習正確及完整的環境知識，達到環境永續行動目標。

環境知識競賽成績如下：
國小組第一名水上國小賴怡岑，活用日常生活中學習到的環境知識，淘汰其他參賽者，獲得國小組冠軍的殊榮；來自東石中學陳柏亨經過披荊斬棘的突破，終於在驟死賽中脫穎而出；竹崎高中陳思螢拔萃出群，勇奪高中組第一名；競爭最為激烈的社會組最後由陳怡軒以豐富精湛的環境知識，拿下社會組冠軍。

地方初賽前五名得獎者名單如下:

國小組:
第一名水上國小賴怡岑、第二名水上國小簡崑翰、第三名大崙國小江啟賢、第四名大崙國小江宜盈、第五名水上國小王家暉。

國中組:
第一名東石中學陳柏亨、第二名東石國中黃羿銘、第三名東石國中李東昇、第四名協同國中余彥伯、第五名嘉新國中葉玟慈。

高中(職)組:
第一名竹崎高中陳思螢、第二名竹崎高中張文玉、第三名協同高中陳怡禎、第四名竹崎高中林怡秀、第五名新港藝術高中江幸珆。

社會組:
第一名陳怡軒、第二名黃明昌、第三名陳志峰、第四名林生瑞、第五名邱建吾。

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