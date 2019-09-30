檢警調聯合查緝　非法掩埋無所遁形

▲警方開挖非法掩埋廢棄物進行蒐證 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為防制嘉義縣轄內發生環境汙染案件，影響民眾身體健康，嘉義縣政府於108年9月正式成立「嘉義縣政府環保陳情案件聯合稽查小組」，即可透過多面向查察，全面性體檢污染對象，給予違法者更大壓力，藉以遏止非法。水上分局基於執法單位配合縣府轄下單位進行橫向溝通及聯合查緝。

▲警方會同經濟部水利署第五河川局、嘉義縣環境保護局等單位進行開挖開挖非法掩埋廢棄物。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上分局為響應嘉義縣政府查緝環境汙染案件，針對轄區可能作為非法廢棄物掩埋處所派員查訪，並指派專人進行複查，過程中發現曾因作為製毒工廠遭調查局與本分局共同查獲5噸毒品之牛稠溪旁列管處所，經常深夜有人員車輛與大卡車載運疑似廢棄物出入後，即進行跟監埋伏與運用科技設備蒐證，掌握相關事證後於28日派員拂曉出擊，持嘉義地方法院所核發搜索票，並會同經濟部水利署第五河川局、嘉義縣環境保護局等單位進行開挖，破獲非法掩埋廢棄物案件，查扣挖土機一部，並將持續往上追溯廢棄物源頭，相關犯嫌已依廢棄物清理法移送嘉義地方檢察署偵辦。

水上分局分局長程純濱呼籲，非法掩埋廢棄物將嚴重污染土質及地下水源，對鄰近村莊及附近數千戶居民生活影響甚鉅，民眾若發現有不法情事，請主動向警察機關檢舉，共同維護社會治安，共創安居舒適家園環境。

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